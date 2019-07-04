Київське «Динамо» знову не перемогла на зборі в Австрії (відео)



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Гол Беньяміна Вербіча допоміг динамівцям не програти ФК «Динамо»

Кияни важко входять у підготовчий процес

Команда київського «Динамо» знову не виграла на зборі в Австрії. на цей раз кияни з великими труднощами зіграли внічию з румунськими «Ботошанами».

Українці пропустили на 43-й хвилині, коли Олександр Андрієвський помилився в захисті, Голофка перехопив м'яч і віддав гольовий пас на Ашковскі, який розстріляв ворота. Динамівці зрівняли рахунок на 63-й хвилині, коли Цитаїшвілі навісив на Русина, який зробив скидку на Вербіча — словенець розібрався з голкіпером.

«Динамо» (Київ, Україна) - «Ботошани» (Румунія) - 1:1

Голи: 0:1 - Ашковскі (43). 1:1 - Вербіч (63)

«Динамо» (перший тайм): Бущан - Кендзьора, Миколенко, Кадар, Сидорчук - Андрієвський, Шапаренко - Де Пена, Кадірі, Караваєв - Фран Соль

«Динамо» (другий тайм): Денис Бойко, Бурда, Артем Шабанов, Гармаш, Алібеков, Цитаїшвілі, Шепелєв, Андрієвський, Шапаренко, Вербіч, Русин

«Ботошани»: Пап, Патаче, Мирон, Чіндріс, Гольцман, Родріґес, Папа, Ервен Онженда, Голофка, Ашковскі, Офосу

4 липня. Кематен (Австрія). «Sportplatz»

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Вже завтра, 5 липня, підопічні Хацкевича зіграють ще один контрольний поєдинок — на цей раз проти австрійського «Ваккера». Початок — о 19:00.