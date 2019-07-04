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    Київське «Динамо» знову не перемогла на зборі в Австрії (відео)

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    Гол Беньяміна Вербіча допоміг динамівцям не програти - Київське «Динамо» знову не перемогла на зборі в Австрії (відео)
    Гол Беньяміна Вербіча допоміг динамівцям не програти
    ФК «Динамо»

    Кияни важко входять у підготовчий процес

    Команда київського «Динамо» знову не виграла на зборі в Австрії. на цей раз кияни з великими труднощами зіграли внічию з румунськими «Ботошанами».

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    Українці пропустили на 43-й хвилині, коли Олександр Андрієвський помилився в захисті, Голофка перехопив м'яч і віддав гольовий пас на Ашковскі, який розстріляв ворота. Динамівці зрівняли рахунок на 63-й хвилині, коли Цитаїшвілі навісив на Русина, який зробив скидку на Вербіча — словенець розібрався з голкіпером.

    «Динамо» (Київ, Україна) - «Ботошани» (Румунія) - 1:1

    Голи: 0:1 - Ашковскі (43). 1:1 - Вербіч (63)

    «Динамо» (перший тайм): Бущан - Кендзьора, Миколенко, Кадар, Сидорчук - Андрієвський, Шапаренко - Де Пена, Кадірі, Караваєв - Фран Соль

    «Динамо» (другий тайм): Денис Бойко, Бурда, Артем Шабанов, Гармаш, Алібеков, Цитаїшвілі, Шепелєв, Андрієвський, Шапаренко, Вербіч, Русин

    «Ботошани»: Пап, Патаче, Мирон, Чіндріс, Гольцман, Родріґес, Папа, Ервен Онженда, Голофка, Ашковскі, Офосу

    4 липня. Кематен (Австрія). «Sportplatz»

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    Вже завтра, 5 липня, підопічні Хацкевича зіграють ще один контрольний поєдинок — на цей раз проти австрійського «Ваккера». Початок — о 19:00.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Хацкевич Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Назарій Русин Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Микита Бурда Денис Гармаш Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Олександр Андрієвський Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена
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