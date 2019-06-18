Палко танцює і засмагає в окупованому Криму. Гарячі фото дівчини футболіста Супряги



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Влад Супряга має стосунки з Дариною Савіною уже понад два роки Instagram Дарини Савіної

Дарина Савіна встигла прославитися, щойно її коханий перейшов у команду київського «Динамо»

19-річний український нападник Владислав Супряга був у затінку своїх парнерів за командою впродовж усього чемпіонату світу серед молоді, який минулої суботи завершився у Польщі. Аж до фіналу. У вирішальному матчі на стадіоні «Відзев» у Лодзі динамівець забив два майстерних голи, які виявилися вирішальними і принесли нашій команді сенсаційне чемпіонство.

Після цього дублю про Супрягу знову заговорили, як про майбутню зірку. Бо перший сезон у складі команди київського «Динамо» склався для Влада не надто яскраво. У шести матчах української Прем'єр-ліги він не забив жодного м'яча. Не виправдав Супряга тренерської довіри, з'явившись в основному складі і відігравши усі 90 хвилин і в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського «Аякса». Останнім часом підсилювалися розмови, що з наступного сезону Владислава віддадуть в оренду. Найвірогідніше - в його колишній клуб СК «Дніпро-1».

Фактично, увагу до себе обдарований нападник впродовж першого періоду перебування в «Динамо» привернув не стільки грою, скільки сюрпризом від дівчини, у минулому чемпіонки в спортивних танцях Дарини Савіної.

Торік у серпні вона роздраконила українську спортивну спільноту, виставивши світлини з окупованого Криму, з-під Севастополя. Можна сказати, Даша, з якою Влад зустрічається уже понад два роки, налаштувала вболівальників проти коханого. Імідж доводиться виправляти голами і якісною грою.

А сама Дарина Савіна продовжує тішити в Instagram гарячими фото. На щастя, вже не з Криму.

Зауважимо, що влітку 2018 року Супряга разом із юнацькою збірною України грав на чемпіонат Європи серед 19-річних у Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. У той час з'явилася інформація про зацікавленість у послугах Влада з боку італійського клубу СПАЛ. Представник Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво СК «Дніпро-1», де виступав Супряга, відмовилося продавати футболіста. Зате відпустило нападника в київське «Динамо».