  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер збірної України Шевченко консультував Мальдіні

    • Розсилка
    Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні - Тренер збірної України Шевченко консультував Мальдіні
    Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні
    Фейсбук

    Українець давав поради італійцеві щодо трансферу захисника «Динамо»

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко консультував колишнього одноклубника Паоло Мальдіні щодо трансферу захисника київського «Динамо» Віталія Миколенка, інформує італійський оглядач Джанлука Ді Марціо.

    Трансферна вартість Миколенка може становити 6-7 мільйонів євро.

    Паоло Маальдіні після завершення ігрової кар`єри працює технічним директором у «Мілані».

     Читайте також: Ультрас «Металіста» жорстко провчили двох росіян, які вигукували «Путін» у Харкові (фото)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Динамо» Віталій Миколенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ