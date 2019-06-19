Тренер збірної України Шевченко консультував Мальдіні
Андрій Шевченко і Паоло Мальдіні
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Українець давав поради італійцеві щодо трансферу захисника «Динамо»
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко консультував колишнього одноклубника Паоло Мальдіні щодо трансферу захисника київського «Динамо» Віталія Миколенка, інформує італійський оглядач Джанлука Ді Марціо.
Трансферна вартість Миколенка може становити 6-7 мільйонів євро.
Паоло Маальдіні після завершення ігрової кар`єри працює технічним директором у «Мілані».
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