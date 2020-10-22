Київський «Сокіл» подав заявку на новий сезон. У ній – три чемпіони світу серед юнаків



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Досвідчений Андрій Міхнов буде лідером відродженого «Сокола» Світлина - Іван Вербицький

У ростері команди Олега Шафаренка 22 хокеїсти

Відроджений київський «Сокіл», який проведе перший сезон в національному чемпіонаті після 2014 року, подав заявку на сезон-2020/2021 в Українській хокейній лізі.

У команді є три чемпіони світу-2018 серед юнаків у дивізіоні 1В – Олександр Пересунько, Фелікс Морозов і Богдан Середницький.

Також варто відзначити, що клуб зміг домовитися з двома досвідченими виконавцями, які є вихованцями клубу, але в силу обставин виступали де завгодно, але не в «Соколі». То – основні гравці національної збірної України Андрій Міхнов та Дмитро Німенко.

Всього в команді Олега Шафаренка налічується 22 хокеїсти: два воротарі, сім оборонців і 13 нападників.

«Сокіл»-2020/2021

Воротарі:

30. Дмитро Кубрицький (20.07.2002)

33. Микита Пеленський (27.01.2001)

Оборонці:

3. Олексій Платонов (20.01.1997)

9. Ілля Олендаренко (09.11.1998)

22. Павло Голубич (01.03.1999)

23. Олександр Фірсов (27.01.1999)

28. Іван Сисак (20.01.2001)

44. Артем Пономаренко (15.01.2002)

53. Владислав Павлов (26.05.2000)

Нападники:

7. Антон Рубан (17.05.1997)

8. Богдан Ступак (22.08.1999)

11. Михайло Сімчук (06.12.2002)

14. Богдан Середницький (14.09.2001)

17. Фелікс Морозов (07.03.2000)

18. Денис Гончаренко (18.01.2002)

19. Олександр Павленко (11.04.1999)

37. Сергій Пойманов (21.05.2002)

70. Дмитро Німенко (01.05.1988)

71. Єгор Кузьменко (26.03.1999)

78. Андрій Міхнов (26.11.1983)

88. Олександр Пересунько (08.02.2000)

96. Ярослав Панченко (13.09.2001)

Головний тренер – Олег Шафаренко. Директор клубу – Костянтин Сімчук. Менеджер з екіпіровки – Ігор Слюсар, доктор – Віталій Колесник, адміністратор – Олег Грушецький.

Президент клубу – Олексій Житник, віце-президент – В'ячеслав Лецкан.

Свій дебютний матч в Українській хокейній лізі «Сокіл» проведе уже сьогодні, у рамках відкриття нової арени в Маріуполі, проти однойменного клубу. Початок заходів – о 18:00. Трансляція доступна на каналі XSport.

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