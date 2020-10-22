Сьогодні стартує Українська хокейна ліга. Учасників і календар організатори оголосили за день до старту



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Новий сезон УХЛ київський «Сокіл» під керівництвом Олега Шафаренка відкриє матчем у Маріуполі Світлина - Іван Вербицький

У турнірі візьме участь три новачки

Сьогодні, 22 жовтня, стартує чемпіонат України з хокею, який п’ятий сезон поспіль іменується Українською хокейною лігою.

В турнірі візьме участь вісім клубів: «Кременчук», «Донбас» (Донецьк), «Білий Барс» (Біла Церква), «Дніпро» (Херсон), «Крижані Вовки» (Київ), які виступали у минулих сезонах, а також відроджений після шестирічної паузи влітку київський «Сокіл» і два абсолютних новачки - «Краматорськ» і «Маріуполь».

Вісім команд в майбутньому регулярному чемпіонаті проведе 168 матчів – кожен клуб зіграє по 42 поєдинки в шість кіл.

Кубок Відкриття відбудеться 25 жовтня між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2019/2020 – на арені «Айсберг» зійдуться «Кременчук» і «Донбас».

22 жовтня відбудеться відкриття арени в Маріуполі і історичний матч між абсолютним дебютантом УХЛ «Маріуполем» і «Соколом». Також 25 жовтня стартовий матч сезону зіграють «Дніпро» і «Білий Барс».

Цікаво, що ще 21 жовтня вранці жодних повідомлень про відкриття сезону на офіційних ресурсах ліги чи Національної федерації хокею не було.

Зауважимо, що Українська хокейна ліга-2019/2020 через пандемію коронавірусу розтяглася більше, ніж на рік. Сезон фінішував лише позавчора, 20 жовтня. Перегравши у сьомому матчі фінальної серії плей-оф «Донбас», чемпіонами вперше стали хокеїсти «Кременчука».