Сьогодні стартує Українська хокейна ліга. Учасників і календар організатори оголосили за день до старту
У турнірі візьме участь три новачки
Сьогодні, 22 жовтня, стартує чемпіонат України з хокею, який п’ятий сезон поспіль іменується Українською хокейною лігою.
В турнірі візьме участь вісім клубів: «Кременчук», «Донбас» (Донецьк), «Білий Барс» (Біла Церква), «Дніпро» (Херсон), «Крижані Вовки» (Київ), які виступали у минулих сезонах, а також відроджений після шестирічної паузи влітку київський «Сокіл» і два абсолютних новачки - «Краматорськ» і «Маріуполь».
Вісім команд в майбутньому регулярному чемпіонаті проведе 168 матчів – кожен клуб зіграє по 42 поєдинки в шість кіл.
Кубок Відкриття відбудеться 25 жовтня між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2019/2020 – на арені «Айсберг» зійдуться «Кременчук» і «Донбас».
22 жовтня відбудеться відкриття арени в Маріуполі і історичний матч між абсолютним дебютантом УХЛ «Маріуполем» і «Соколом». Також 25 жовтня стартовий матч сезону зіграють «Дніпро» і «Білий Барс».
Цікаво, що ще 21 жовтня вранці жодних повідомлень про відкриття сезону на офіційних ресурсах ліги чи Національної федерації хокею не було.
Зауважимо, що Українська хокейна ліга-2019/2020 через пандемію коронавірусу розтяглася більше, ніж на рік. Сезон фінішував лише позавчора, 20 жовтня. Перегравши у сьомому матчі фінальної серії плей-оф «Донбас», чемпіонами вперше стали хокеїсти «Кременчука».