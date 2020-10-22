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    Сьогодні стартує Українська хокейна ліга. Учасників і календар організатори оголосили за день до старту

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    Новий сезон УХЛ київський&nbsp;&laquo;Сокіл&raquo; під керівництвом Олега Шафаренка відкриє матчем у Маріуполі - Сьогодні стартує Українська хокейна ліга. Учасників і календар організатори оголосили за день до старту
    Новий сезон УХЛ київський «Сокіл» під керівництвом Олега Шафаренка відкриє матчем у Маріуполі
    Світлина - Іван Вербицький

    У турнірі візьме участь три новачки

    Сьогодні, 22 жовтня, стартує чемпіонат України з хокею, який п’ятий сезон поспіль іменується Українською хокейною лігою.

    В турнірі візьме участь вісім клубів: «Кременчук», «Донбас» (Донецьк), «Білий Барс» (Біла Церква),  «Дніпро» (Херсон), «Крижані Вовки» (Київ), які виступали у минулих сезонах, а також відроджений після шестирічної паузи влітку київський «Сокіл» і два абсолютних новачки - «Краматорськ» і «Маріуполь».

    Вісім команд в майбутньому регулярному чемпіонаті проведе 168 матчів – кожен клуб зіграє по 42 поєдинки в шість кіл.

    Кубок Відкриття відбудеться 25 жовтня між чемпіоном і віце-чемпіоном сезону 2019/2020 – на арені «Айсберг» зійдуться «Кременчук» і «Донбас».

    22 жовтня відбудеться відкриття арени в Маріуполі і історичний матч між абсолютним дебютантом УХЛ «Маріуполем» і «Соколом». Також 25 жовтня стартовий матч сезону зіграють «Дніпро» і «Білий Барс».

    Цікаво, що ще 21 жовтня вранці жодних повідомлень про відкриття сезону на офіційних ресурсах ліги чи Національної федерації хокею не було.

    Зауважимо, що Українська хокейна ліга-2019/2020 через пандемію коронавірусу розтяглася більше, ніж на рік. Сезон фінішував лише позавчора, 20 жовтня. Перегравши у сьомому матчі фінальної серії плей-оф «Донбас», чемпіонами вперше стали хокеїсти «Кременчука».

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    Маріуполь чемпіонат України хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Донбас ХК Білий Барс ХК «Кременчук» ХК «Дніпро» (Херсон) ХК «Крижані Вовки» ХК «Краматорськ» ХК «Маріуполь»
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