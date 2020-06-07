16 років тому дві шайби українського хокеїста Федотенка вирішили долю Кубка Стенлі (відео)

Руслан Федотенко закинув дві шайби, які вирішили долю Кубка Стенлі Фото - NHL.com

Єдиний Кубок Стенлі в історії «Тампі-Бей Лайтнінґ» приніс українець

16 років тому, 7 червня 2004 року український хокеїст Руслан Федотенко приніс клубові «Тампа-Бей Лайтнінґ» Кубок Стенлі. Ні, у фіналах уродженці України грали й до того. Дехто – навіть на провідних ролях, як Олексій Житник у складі «Лос-Анджелеса» в 1993-му. Донеччанин Олег Твердовський роком раніше, у 2003-му, навіть трофей вигравав. Правда, везти його в рідне місто, вже виступаючи за збірну РФ, не вважав за потрібне. Про етнічних українців, які вигравали Кубок Стенлі під стягами Канади чи США годі й говорити.

Федотенко, якому тоді було 25, став першим і досі єдиним повноцінно українським хокеїстом, результативні дії якого вирішили долю трофею.

Для вихованця київського «Сокола» Федотенка то був четвертий сезон в Національній хокейній лізі. Те плей-оф із «блискавками» він проводив дуже яскраво і закинув загалом у 22-х матчах 12 шайб при двох результативних передачах. «Тампа-Бей» на шляху до фіналу перемогла «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Монреаль Канадієнс» (4:0) і «Філадельфію Флаєрс» (4:3).

У фіналі проти «Калґарі Флеймз» «Лайтнінґ» постійно були в статусі наздоганяючих. Федотенко при цьому до сьомого матчу закинув одну шайбу – в другому поєдинку, який «Тампа» виграла 4:1.

В сьомому поєдинку «блискавки» виграли 2:1 і обидва голи записав до свого активу Федотенко. В першому періоді він вдало зіграв на добиванні, коли його команда грала в більшості, а в другому, залишившись на мить без опіки, вразив верхній кут кидком із середньої дистанції. В заключній 20-хвилинці «вогники» зусиллями Крейґа Конроя змогли лише відквитати одну шайбу. Але від цього їм не легше.

Цікаво, що перший і досі єдиний в історії «Тампи-Бей» Кубок Стенлі підійняв над головою народжений в канадському Гамільтоні, провінція Онтаріо, етнічний українець Дейв Андрейчук. Для нього це теж був єдиний Кубок Стенлі в кар’єрі.

А Федотенко повторив своє досягнення в 2009-му, але вже в складі «Піттсбурґ Пінґвінз». Проте то вже зовсім інша історія.