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    Жіночу збірну України з хокею очолив відомий у минулому нападник «Сокола»

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    Євген Аліпов протягом двох сезонів&nbsp;тренував жіночий київський клуб &laquo;Україночка&raquo; - Жіночу збірну України з хокею очолив відомий у минулому нападник «Сокола»
    Євген Аліпов протягом двох сезонів тренував жіночий київський клуб «Україночка»
    Фото - Федерація хокею України

    Євген Аліпов раніше очолював збірну Грузії

    54-річний Євген Аліпов, який раніше тренував дитячі команди ДЮСШ «Крижинка», призначений головним тренером жіночої збірної України з хокею.

    Відзначимо, що раніше досвідчений фахівець був наставником збірної Грузії, в сезоні-2015/2016 керував юніорською збірною України, а в сезонах 2016/2017 і 2017/2018 очолював жіночий київський клуб «Україночка».

    Євген Аліпов – киянин, він є вихованцем школи легендарного «Сокола». За цю команду як нападник Аліпов виступав у 1984-1993-му і 2002-2003 роках. Також Євген грав за чеські «Тршинець», «Гавіржов» і «Острава», київські «Беркут» та АТЕК, англійський «Галл Стінґрейз», румунський «Ґалаці» і «Дніпровських Вовків». У 1995-2001 роках Аліпов виступав за національну збірну України, за яку у десяти матчах закинув три шайби.

    Нагадаємо, що наступна світова першість, в якій візьме участь жіноча збірна, відбудеться в березні 2021 року в Каунасі (Литва). Суперниками українок будуть збірні Бельгії, Румунії, Болгарії, Литви, Гонконґу, Естонії та Боснії і Герцеґовини.

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    хокей ХК Сокіл Євген Аліпов ХК «Беркут» (Київ)
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