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    Київський «Сокіл» розгромив у спарингу півфіналіста чемпіонату України 9:2

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    Олександр Пересунько вже закидає за&nbsp;&laquo;Сокіл&raquo; - Київський «Сокіл» розгромив у спарингу півфіналіста чемпіонату України 9:2
    Олександр Пересунько вже закидає за «Сокіл»
    Світлина - Instagram Олександра Пересунька

    Дві шайби за киян закинув, повернувшись в Україну з Канади, нападник Олександр Пересунько

    Поки донецький «Донбас» і «Кременчук» у запеклому протистоянні визначають чемпіона України сезону-2019/2020, відроджений цьогоріч улітку київський «Сокіл» під керівництвом Олега Шафаренка продовжує доукомплектовуватися і награвати крізь контрольні спаринги склад.

    Черговий поєдинок «соколята» виграли у півфіналіста Української хокейної ліги-2019/2020, білоцерківського «Білого Барса».

    «Сокіл» (Київ) – «Білий Барс» (Біла Церква) – 9:2

    Шайби: 1:0 – Андрій Міхнов (Пересунько). 2:0 – Паномаренко (Андрій Міхнов). 2:1 – Таран (Будько, Грабовецький). 3:1 – Панченко (Андрій Міхнов). 4:1 – Пересунько (Андрій Міхнов, Кузьменко). 5:2 – Лесников (Чодач, Грицюк). 6:2 – Миклуха (Платонов). 7:2 – Платонов. 8:2 – Павленко (Рубан, Павлов). 9:2 – Пересунько (Пойманов, Фелікс Морозов)

    Двома шайбами і результативною передачею в зустрічі з біло церківцями відзначився нападник Олександр Пересунько, котрий у минулому сезоні виступав за клуб «Вікторіявіль Тайґерс» у Головній юніорській хокейній лізі Квебеку (QMJHL).

     Читайте також: Найталановитіший український хокеїст Пересунько: У США реалізуватися простіше, ніж Росії

     

    хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Білий Барс Кирило Будько Павло Таран Олександр Пересунько Фелікс Морозов Андрій Міхнов Олег Шафаренко Олексій Миклуха
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