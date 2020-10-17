Київський «Сокіл» розгромив у спарингу півфіналіста чемпіонату України 9:2



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Олександр Пересунько вже закидає за «Сокіл» Світлина - Instagram Олександра Пересунька

Дві шайби за киян закинув, повернувшись в Україну з Канади, нападник Олександр Пересунько

Поки донецький «Донбас» і «Кременчук» у запеклому протистоянні визначають чемпіона України сезону-2019/2020, відроджений цьогоріч улітку київський «Сокіл» під керівництвом Олега Шафаренка продовжує доукомплектовуватися і награвати крізь контрольні спаринги склад.

Черговий поєдинок «соколята» виграли у півфіналіста Української хокейної ліги-2019/2020, білоцерківського «Білого Барса».

«Сокіл» (Київ) – «Білий Барс» (Біла Церква) – 9:2

Шайби: 1:0 – Андрій Міхнов (Пересунько). 2:0 – Паномаренко (Андрій Міхнов). 2:1 – Таран (Будько, Грабовецький). 3:1 – Панченко (Андрій Міхнов). 4:1 – Пересунько (Андрій Міхнов, Кузьменко). 5:2 – Лесников (Чодач, Грицюк). 6:2 – Миклуха (Платонов). 7:2 – Платонов. 8:2 – Павленко (Рубан, Павлов). 9:2 – Пересунько (Пойманов, Фелікс Морозов)

Двома шайбами і результативною передачею в зустрічі з біло церківцями відзначився нападник Олександр Пересунько, котрий у минулому сезоні виступав за клуб «Вікторіявіль Тайґерс» у Головній юніорській хокейній лізі Квебеку (QMJHL).