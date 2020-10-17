«Донбас» після двох поразок переміг на виїзді і повів у серії з «Кременчуком» (відео)



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«Донбас» знову схилив хід гри на свою користь Світлина - Українська хокейна ліга

Донеччани перервали двоматчеву безгольову серію

16 жовтня в Кременчуці відбувся п'ятий поєдинок фіналу плей-оф Української хокейної ліги між «Кременчуком» та «Донбасом». До цієї зустрічі рахунок в серії до чотирьох перемог був рівним – 2:2.

«Кременчук» - «Донбас» – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Рахунок в серії – 2:3



Шайби: 1:0 – Созонов (Леонов, Хришпенц), 13:22. 1:1 – Микита Буценко (Мільохін, Коренчук), 36:24. 1:2 – Сигарьов (Бірюков, Монс), 38:05. 1:3 – Микита Буценко (Коренчук), 44:08. 2:3 – Денискін (Грицкіх), 59:04



«Кременчук»: Новицький; Алексюк – Григорян, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Толстушко, Савицький – Варава; Кисельов – Серанов – Тютченко, Леонов – Пукс – Созонов, Гриценко – Волков – Чемерілов, Коробов – Дубінін – Денискін. Тренер – Олександр Савицький



«Донбас»: Андрюхов; Кутугін – Григор'єв, Кожевников – Кобелєв, Пангелов-Юлдашев – Журавльов; Монс – Туркін – Казаковцев, Шишлянников – Бірюков – Сигарьов, Мільохін – Микита Буценко – Коренчук, Разумов – Віктор Захаров – Костиков. Тренер – Сергій Вітер

У п'ятому матчі серії першими шайбу закинули господарі майданчика – Дмитро Созонов прошив Іллю Андрюхова, оформивши своїй команді перевагу. На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь «міщан».



Відіграватися донеччани почали тільки під кінець другої двадцятихвилинки і з точністю повторили сценарій перших двох матчів у Кременчуці. Спочатку Микита Буценко після пасу від Ільї Коренчука добив шайбу в порожній кут воріт і зрівняв рахунок, а потім Андрій Сигарьов відмінним маневром вивів «Донбас» уперед.



Варто було донеччанам вийти вперед, як вони після двох «сухих» матчів ще більше активізувалися. І вже через чотири хвилини, в третьому періоді Микита Буценко зробив дубль і збільшив перевагу «Донбасу» до двох шайб. А під кінець основного часу матчу «Кременчук» замінив голкіпера на шостого польового гравця і зміг відіграти одну шайбу зусиллями Андрія Денискіна. На більше у кременчужан забракло сил і матч закінчився перемогою «Донбасу» з рахунком 3:2.





Таким чином, «Донбас» повів у фінальній серії плей-оф. Серія знову переїжджає в Дружківку, де 18 жовтня о 18:30 відбудеться шостий матч. Пряма трансляція матчу буде доступна в ефірі телеканалу Xsport.