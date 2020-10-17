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    «Донбас» після двох поразок переміг на виїзді і повів у серії з «Кременчуком» (відео)

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    &laquo;Донбас&raquo; знову схилив хід гри на свою користь - «Донбас» після двох поразок переміг на виїзді і повів у серії з «Кременчуком» (відео)
    «Донбас» знову схилив хід гри на свою користь
    Світлина - Українська хокейна ліга

    Донеччани перервали двоматчеву безгольову серію

    16 жовтня в Кременчуці відбувся п'ятий поєдинок фіналу плей-оф Української хокейної ліги між «Кременчуком» та «Донбасом». До цієї зустрічі рахунок в серії до чотирьох перемог був рівним – 2:2.

    «Кременчук» - «Донбас» 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

    Рахунок в серії – 2:3

    Шайби: 1:0 – Созонов (Леонов, Хришпенц), 13:22. 1:1 – Микита Буценко (Мільохін, Коренчук), 36:24. 1:2 – Сигарьов (Бірюков, Монс), 38:05. 1:3 – Микита Буценко (Коренчук), 44:08. 2:3 – Денискін (Грицкіх), 59:04

    «Кременчук»: Новицький; Алексюк – Григорян, Хришпенц – Бойових, Грицкіх – Толстушко, Савицький – Варава; Кисельов – Серанов – Тютченко, Леонов – Пукс – Созонов, Гриценко – Волков – Чемерілов, Коробов – Дубінін – Денискін. Тренер – Олександр Савицький

    «Донбас»: Андрюхов; Кутугін – Григор'єв, Кожевников – Кобелєв, Пангелов-Юлдашев – Журавльов; Монс – Туркін – Казаковцев, Шишлянников – Бірюков – Сигарьов, Мільохін – Микита Буценко – Коренчук, Разумов – Віктор Захаров – Костиков. Тренер – Сергій Вітер

    У п'ятому матчі серії першими шайбу закинули господарі майданчика – Дмитро Созонов прошив Іллю Андрюхова, оформивши своїй команді перевагу. На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь «міщан».

    Відіграватися донеччани почали тільки під кінець другої двадцятихвилинки і з точністю повторили сценарій перших двох матчів у Кременчуці. Спочатку Микита Буценко після пасу від Ільї Коренчука добив шайбу в порожній кут воріт і зрівняв рахунок, а потім Андрій Сигарьов відмінним маневром вивів «Донбас» уперед.

    Варто було донеччанам вийти вперед, як вони після двох «сухих» матчів ще більше активізувалися. І вже через чотири хвилини, в третьому періоді Микита Буценко зробив дубль і збільшив перевагу «Донбасу» до двох шайб. А під кінець основного часу матчу «Кременчук» замінив голкіпера на шостого польового гравця і зміг відіграти одну шайбу зусиллями Андрія Денискіна. На більше у кременчужан забракло сил і матч закінчився перемогою «Донбасу» з рахунком 3:2.



    Таким чином, «Донбас» повів у фінальній серії плей-оф. Серія знову переїжджає в Дружківку, де 18 жовтня о 18:30 відбудеться шостий матч. Пряма трансляція матчу буде доступна в ефірі телеканалу Xsport.

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    хокей Українська хокейна ліга ХК Донбас Віктор Захаров ХК «Кременчук» Олександр Савицький Сергій Вітер Вадим Хришпенц Всеволод Толстушко Микита Буценко Володимир Алексюк Олександр Костиков Андрій Григор'єв Тимур Гриценко Гліб Варава Ілья Коренчук Владислав Грицкіх Пилип Пангелов-Юлдашев Андрій Денискін В'ячеслав Новицький Дмитро Созонов Андрій Сигарьов Ілля Андрюхов
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