Українець Пересунько закинув у власний День народження восьму шайбу в канадській лізі (відео)
У день ювілею Олександр Пересунько відзначився голом і результативною передачею
Les Tigres de Victoriaville
Олександр має в активі уже 26 очок
Український нападник Олександр Пересунько закинув 8 лютого, у день свого 20-річчя, восьму шайбу в регулярному чемпіонаті Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).
Гол Олександра був для його команди «Вікторіявіль Тайґерс» третім, а в підсумку «тигри» перемогли «Halifax Mooseheads» з рахунком 5:2. При цьому Пересунько ще й відзначився результативною передачею в моменті, коли Конор Френетт відкривав рахунок.
Загалом у 47-ми матчах поточного сезону Олександр закинув вісім шайб і віддав 18 результативних передач.
Після 53-х матчів «Вікторіявіль» набрав 51 очко і посідає в Західній конференції шосте місце.
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