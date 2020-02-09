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    Українець Пересунько закинув у власний День народження восьму шайбу в канадській лізі (відео)

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    У день ювілею Олександр Пересунько відзначився голом і результативною передачею - Українець Пересунько закинув у власний День народження восьму шайбу в канадській лізі (відео)
    У день ювілею Олександр Пересунько відзначився голом і результативною передачею
    Les Tigres de Victoriaville

    Олександр має в активі уже 26 очок

    Український нападник Олександр Пересунько закинув 8 лютого, у день свого 20-річчя, восьму шайбу в регулярному чемпіонаті Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

    Гол Олександра був для його команди «Вікторіявіль Тайґерс» третім, а в підсумку «тигри» перемогли «Halifax Mooseheads» з рахунком 5:2. При цьому Пересунько ще й відзначився результативною передачею в моменті, коли Конор Френетт відкривав рахунок.

    Загалом у 47-ми матчах поточного сезону Олександр закинув вісім шайб і віддав 18 результативних передач.

    Після 53-х матчів «Вікторіявіль» набрав 51 очко і посідає в Західній конференції шосте місце.

     Читайте також: Українець закинув свою сьому шайбу в Головній юніорській хокейній лізі Квебеку (відео)
    хокей Олександр Пересунько
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