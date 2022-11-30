Китайські телеканали змінюють кадри прямого ефіру мундіалю, щоб не злити вболівальників

Китайські уболівальники негативно реагують на скупчення великої кількості людей на мундіалі без масок

Китайські телеканали у прискореному порядку змінюють кадри з уболівальниками на трибунах у матчах Чемпіонату світу – 2022. Про це повідомляє журналіст Марк Дрейєр на своїй сторінці у соціальних мережах.

Це відбувається через негативну реакцію китайських уболівальників на скупчення великої кількості людей на мундіалі без масок. Кадри, на яких зображені трибуни, оперативно змінюють на великі плани футболістів та тренерів національних команд.

Нагадаємо, минулого тижня в Китаї почалися масові протести проти продовження локдаунів, введених у країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Протести охопили великі міста Китаю, такі як Пекін, Шанхай, Нанкін, Ухань та інші населені пункти.

Чемпіонат світу – 2022 проходить з 20 листопада по 18 грудня в Катарі.

Нагадаємо, сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув’язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть «поводитися відповідно» перед матчем проти США.