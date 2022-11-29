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Чемпіонат світу в Катарі: ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чемпіонат світу в Катарі: ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну
Раніше Феррі вже вибігав на поле під час Чемпіонату світу-2014
фото із соцмереж

На поле стадіону в Катарі вибіг Маріо Феррі – італійський футболіст і громадський діяч

Під час матчу Чемпіонату світу в Катарі між збірними Португалії та Уругваю на поле вибіг фанат з райдужним прапором. Також на його футболці був напис «Save Ukraine» («Врятуйте Україну»). Цим глядачем був Маріо Феррі – італійський футболіст і громадський діяч. Про це повідомляє El Pais.

Це вже не перший схожий вчинок італійця. Раніше він вже вибігав на поле під час Чемпіонату світу-2014 у Бразилії і на фіналі Ліги чемпіонів «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (3:1) у Лондоні. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він допомагав українським біженцям.

35-річний Феррі останнім часом був півзахисником клубу «Кастель Ді Сангро» з 5-го дивізіону Італії. Раніше він також виступав за «Тре Фіорі» (Сан-Марино), «Юнайтед Спорт Клуб» (Індія, другий дивізіон), йорданський «Аль-Фейсалі», сейшельский Кот д'Ор, та кілька італійських клубів нижчих дивізіонів.

Феррі вибіг на поле з веселковим прапором. На його футболці були написи «Save Ukraine» («Врятуйте Україну») та «Respect for Iranian Women» («Повага іранським жінкам»), а також знак Супермена. Крім того, у нього є татуювання тризуба.

Нагадаємо, агресія Росії проти України почалася ще у 2014 році. Війна тривала вісім років у «гібридному» стані до моменту, коли 24 лютого 2022 року біля 5 години ранку Росія відкрито атакувала Україну.

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Теги: війна навколофутбол Україна Катар ЧС-2022

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