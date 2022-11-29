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Мундіаль у Катарі: сім'ям гравців збірної Ірану погрожували ув’язненням і тортурами

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мундіаль у Катарі: сім'ям гравців збірної Ірану погрожували ув’язненням і тортурами
Футболісти Ірану повинні гідно поводитися перед матчем зі США
фото із соцмереж

Футболістам збірної Ірану заборонено покидати розташування збірної чи зустрічатись з іноземцями

Сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув’язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть «поводитися відповідно» перед матчем проти США. Таку заяву зробила журналістка CNN Наташа Бертранд.

Також зазначається, що десятки офіцерів Корпусу вартових Ісламської революції (військова гілка виконавчої влади Ірану, яка відповідає за захист Ісламської революції та її звершень – «Главком») були покликані слідкувати за представниками національної команди. Футболістам заборонено покидати розташування збірної чи зустрічатись з іноземцями.

29 листопада збірна Ірану проведе матч 3-го туру групового етапу проти США. Він почнеться о 21.00. У першому поєдинку турніру Іран був розгромлений Англією (2:6), а в наступному матчі іранці здолали Уельс (2:0).

Нагадаємо, гравці футбольної збірної Ірану 21 листопада не заспівали гімн своєї країни перед стартовою для цієї команди грою чемпіонату світу в Катарі проти Англії. Таким жестом футболісти демонструють протест проти державного устрою в Ірані, де вже декілька місяців відбуваються заворушення, мітинги та зіткнення після смерті Махси Аміні.

Фінальна частина Чемпіонату світу-2022 пройде з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.

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Теги: навколофутбол мундіаль-2022 США ЧС-2022 Іран

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