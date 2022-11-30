Геополітичне протистояння в Катарі: США обіграли Іран на футбольному Чемпіонаті світу

Єдиний гол був забитий у першому таймі

В третьому турі групи «В» Чемпіонату світу-2022 збірна Ірану програла команді США

Поєдинок завершився мінімальною перемогою США з рахунком 0:1. Таким чином Штати посіли друге місце та вийшли до плей-оф, Іран покинув турнір. Про це повідомляє «Главком».

Єдиний гол в матчі забив Крістіан Пулішіч на 38-й хвилині поєдинку.

Іран – США 0:1

Гол: Пулішіч, 38

Відзначимо, США забрали у Ірану плей-оф Чемпіонату світу ціною здоров'я Пулішіча, Англія розбила Уельс (0:3) та стала першою.

Нагадаємо, сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув’язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть «поводитися відповідно» перед матчем проти США.

Фінальна частина Чемпіонату світу-2022 проходить з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.