Геополітичне протистояння в Катарі: США обіграли Іран на футбольному Чемпіонаті світу
В третьому турі групи «В» Чемпіонату світу-2022 збірна Ірану програла команді США
Поєдинок завершився мінімальною перемогою США з рахунком 0:1. Таким чином Штати посіли друге місце та вийшли до плей-оф, Іран покинув турнір. Про це повідомляє «Главком».
Єдиний гол в матчі забив Крістіан Пулішіч на 38-й хвилині поєдинку.
Іран – США 0:1
Гол: Пулішіч, 38
Відзначимо, США забрали у Ірану плей-оф Чемпіонату світу ціною здоров'я Пулішіча, Англія розбила Уельс (0:3) та стала першою.
Нагадаємо, сім'ям гравців збірної Ірану погрожували тюремними ув’язненнями і тортурами, якщо футболісти не будуть «поводитися відповідно» перед матчем проти США.
Фінальна частина Чемпіонату світу-2022 проходить з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.
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