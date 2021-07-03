Україна – Англія: Блаженніший Святослав пообіцяв нашій збірній шалену підтримку в Римі

Глава УГКЦ розповів, що українська громада в Італії збирається на стадіон

На стадіон у Римі на матч Україна – Англія в 1/4 фіналу Євро-2020 пустять усього 18 тисяч уболівальників. Через коронавірусні обмеження туди не можна потрапити, приїхавши з України чи Великої Британії. Проте в Італії є велика українська діаспора. За словами Глава УГКЦ Блаженнішого Святослава, всі вони збираються вболівати за нашу команду.

«Хоча кордони закриті, проте сьогодні Рим стане українським! Велика українська громада, яка живе в Італії, збирається на стадіон та у фан-зони. Думаю, що й італійці вболіватимуть разом з нами!» – написав Блаженніший Святослав у Facebook.

Глава УГКЦ закликав українців підтримати національну збірну в цьому вирішальному матчі. «Ми хочемо бачити нашу країну успішною. Ми хочемо, щоб інші знали і поважали нашу державу. Це, до речі, один із виявів нашого патріотизму, навіть у спорті. А наш патріотизм побудований не на ненависті до чужого, а любові до свого», – додав Предстоятель.

Матч Україна – Англія відбудеться в Римі і розпочнеться 3 липня о 22:00.