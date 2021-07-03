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    Миколаївські поліцейські записали кліп на підтримку збірної України

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    Поліція Миколаївщини зняла кліп - Миколаївські поліцейські записали кліп на підтримку збірної України
    Поліція Миколаївщини зняла кліп
    Фото: Кадр из відео

    Правоохоронці присвятили футболістам пісню напередодні їхнього матчу проти збірної Англії в 1/4 фіналу Євро-2020

    Співробітники поліції Миколаївській області присвятили гравцям збірної України з футболу пісню на знак підтримки перед її матчем з Англією. Про це повідомила пресслужба поліції регіону у Facebook.

    «Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль Південний Патруль присвятив спортсменам власну пісню, і всі ми висловлюємо свою підтримку і захоплення», - цитує пресслужба главу ГУНП в Миколаївській області Сергія Шайхета.

    Поліцейські побажали збірній перемоги.

    У півфіналі Євро-2020 команда Роберто Манчіні зустрінеться зі збірною Іспанії.

    3 липня пройдуть чвертьфінали: Чехія - Данія і Україна - Англія.

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    Теги: Чехія Англія Данія Україна Facebook Євро-2020
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    Миколаївські поліцейські записали кліп на підтримку збірної України