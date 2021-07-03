Миколаївські поліцейські записали кліп на підтримку збірної України
Правоохоронці присвятили футболістам пісню напередодні їхнього матчу проти збірної Англії в 1/4 фіналу Євро-2020
Співробітники поліції Миколаївській області присвятили гравцям збірної України з футболу пісню на знак підтримки перед її матчем з Англією. Про це повідомила пресслужба поліції регіону у Facebook.
«Вся країна пишається досягненнями нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль Південний Патруль присвятив спортсменам власну пісню, і всі ми висловлюємо свою підтримку і захоплення», - цитує пресслужба главу ГУНП в Миколаївській області Сергія Шайхета.
Поліцейські побажали збірній перемоги.
У півфіналі Євро-2020 команда Роберто Манчіні зустрінеться зі збірною Іспанії.
3 липня пройдуть чвертьфінали: Чехія - Данія і Україна - Англія.
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