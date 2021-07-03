Де дивитися матч Україна – Англія на Євро

Команда Андрія Шевченка спробує пробитися до півфіналу континентальної першості

Євро-2020 виходить на фінішну пряму. На турнірі залишилося провести п’ять матчів.

Вже зіграні два чвертьфінали. У них збірна Іспанії не без зусиль здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1), а Італія переграла національну команду Бельгії (2:1).

Таким чином, сформувалася перша пара півфіналістів Євро-2020: Італія – Іспанія.

Збірна України свій матч 1/4 фіналу проти Англії проведе сьогодні, 3 липня. Напередодні Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами.

Всю країну запросив підтримати нашу збірну Володимир Зеленський.

Матч Україна – Англія відбудеться в Римі на «Стадіо Олімпіко» і розпочнеться о 22:00. Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».

О 19:00 на поле вийдуть збірні Данії та Чехії.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік.