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    Де дивитися матч Україна – Англія на Євро

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    "Стадіо Олімпіко" в очікуванні чвертьфіналу Євро-2020 - Де дивитися матч Україна – Англія на Євро
    "Стадіо Олімпіко" в очікуванні чвертьфіналу Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка спробує пробитися до півфіналу континентальної першості

    Євро-2020 виходить на фінішну пряму. На турнірі залишилося провести п’ять матчів.

    Вже зіграні два чвертьфінали. У них збірна Іспанії не без зусиль здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1), а Італія переграла національну команду Бельгії (2:1).

    Таким чином, сформувалася перша пара півфіналістів Євро-2020: Італія – Іспанія.

    Збірна України свій матч 1/4 фіналу проти Англії проведе сьогодні, 3 липня. Напередодні Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами.

    Всю країну запросив підтримати нашу збірну Володимир Зеленський.

    Матч Україна – Англія відбудеться в Римі на «Стадіо Олімпіко» і розпочнеться о 22:00. Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».

    О 19:00 на поле вийдуть збірні Данії та Чехії.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Де дивитися матч Україна – Англія на Євро