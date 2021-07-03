Україна – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу (оновлюється)

Сьогодні, 3 липня, на «Олімпійському» стадіоні Рима визначиться останній півфіналіст турніру

До матчу Україна – Англія залишаються лічені години. Стартовий свисток арбітра, німця Фелікса Бриха, пролунає о 22:00. Напередодні команди провели останні тренування і поспілкувалися з пресою.

Андрій Шевченко віддав належне силі збірної Англії і назвав її однією з найкращих в історії.

Наставник суперників Гарет Саутгейт, в свою чергу, закликав своїх футболістів не розслаблятися.

Вже зіграні два чвертьфінали. У них збірна Іспанії не без зусиль здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1), а Італія переграла національну команду Бельгії (2:1).

Таким чином, сформувалася перша пара півфіналістів Євро-2020: Італія – Іспанія.

Збірна України в Римі не лише тренувалася. Учора команда зробила прогулянку старовинним містом.

Збірна України прогулялася вулицями Рима

Тим часом англійська преса відвела нашій команді роль андердога. Тобто суперника, який приречений на невдачу.

Андрій Шевченко з Гаретом Саутгейтом колись уже зустрічалися

Як в мережі жартували над поразкою України від Австрії на Євро-2020

В свою чергу наші футболісти ведуть себе стримано. Для них – це доленосна життєва гра. Налаштовуються на матч за життя на Євро. І шанси є. З англійцями ми грали неодноразово. Поступалися, грали внічию, перемагали.

І хай там що говорять різні моуріньї, а результат фіксується після фінального свистка.

Олександр Зінченко дивиться в бік Англії. Там пройдуть півфінали і фінал

Де дивитися матч Україна – Англія на Євро.



