Україна – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу (оновлюється)
Сьогодні, 3 липня, на «Олімпійському» стадіоні Рима визначиться останній півфіналіст турніру
До матчу Україна – Англія залишаються лічені години. Стартовий свисток арбітра, німця Фелікса Бриха, пролунає о 22:00. Напередодні команди провели останні тренування і поспілкувалися з пресою.
Андрій Шевченко віддав належне силі збірної Англії і назвав її однією з найкращих в історії.
Наставник суперників Гарет Саутгейт, в свою чергу, закликав своїх футболістів не розслаблятися.
Вже зіграні два чвертьфінали. У них збірна Іспанії не без зусиль здолала Швейцарію в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:1), а Італія переграла національну команду Бельгії (2:1).
Таким чином, сформувалася перша пара півфіналістів Євро-2020: Італія – Іспанія.
Збірна України в Римі не лише тренувалася. Учора команда зробила прогулянку старовинним містом.
Тим часом англійська преса відвела нашій команді роль андердога. Тобто суперника, який приречений на невдачу.
Як в мережі жартували над поразкою України від Австрії на Євро-2020
В свою чергу наші футболісти ведуть себе стримано. Для них – це доленосна життєва гра. Налаштовуються на матч за життя на Євро. І шанси є. З англійцями ми грали неодноразово. Поступалися, грали внічию, перемагали.
І хай там що говорять різні моуріньї, а результат фіксується після фінального свистка.
Де дивитися матч Україна – Англія на Євро.
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