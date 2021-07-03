Євро-2020. Україна – Англія: історія протистоянь

Андрій Шевченко не забив англійцям пенальті, але наша команда все одно взяла гору

Сьогодні збірна України проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.

Британська преса у захваті від перемоги збірної України в 1/8 фіналу Євро над Швецією. Задоволення хитрі англійці отримали не лише від гри підопічних Андрія Шевченка. На Туманному Альбіоні вираховують шанси їхньої команди виграти турнір. Українців вони не відносять до претендентів на трофей, тож для колективу Гарета Саутгейта кращої турнірної сітки годі було й чекати.

Збірну України в Англії вважають андердогом. Приємного в цьому мало. Хоча, звичайно, плюс теж є. Хто-хто, а наші футболісти точно не думають, що приречені на невдачу. Запитайте в Зінченка, Ярмоленка, Яремчука чи Маліновського. Останній ще й не розкрився як слід на цьому Євро. А його гармата бодай одного разу, але таки має розрядитися.

В збірній Англії, звичайно, думають не так, як журналісти. Вони реально оцінюю силу українців. Десь заспокоєння має місце, але не таке, щоб вони третього липня вийшли нас шапками закидати. Тренер Гарет Саутгейт свого часу не міг Андрія Шевченка наздогнати на футбольному полі. І розуміє, якої гри українець вимагає від своїх підопічних. Причому наша команда з року в рік стає потужнішою. Це видно і по результатах очних зустрічей.

Стала відома перша півфінальна пара Євро-2020

Повернемося у далекий 2000-й рік. Дебютна гра українців на «Вемблі». Поступилися - 0:2. Виглядали гідно, проте особливих шансів на порятунок команда Валерія Лобановського не мала.

2004 рік. Програли - 0:3. Тоді склад у нас був доволі міцний, однак проти Бекхема, Оуена, Джеррарда та Лемпарда протиотруту не знайшли. І це за два роки до історичного виходу у чвертьфінал чемпіонату світу.

2009 рік. Знову "Вемблі". Ця гра вже носила статус офіційної і ледве не завершилася сенсацією. Тоді Шевченко зрівняв рахунок в кінці зустрічі, а Джон Террі зумів принести господарям перемогу влучним ударом за 5 хвилин до фінального свистка.

Україна – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу (оновлюється)

Того ж року англійці приїхали на матч-відповідь і були покарані. Не реалізований Шевченком пенальті і гол Сергія Назаренка, гадаю, вболівальники пам'ятають і досі. Та перемога дозволила українцям фінішувати другими в групі і лише невезіння в грі з Грецією не дозволило зіграти в фінальній частині чемпіонату світу.

Андрій Шевченко протти Гарета Саутгейта

Про Євро-2012 навіть згадувати зайве. Скасований гол Марко Девіча не дозволив сподіватися на позитивний результат. Але підкреслимо: гра українців нічим не поступалася англійцям.

Відбір до чемпіонату світу 2014 року. Ми знову з англійцями в одній групі, і цього разу двічі зіграли внічию. 1:1 - на виїзді і 0:0 на своєму полі. У Лондоні господарі врятувалися лише на останніх хвилинах.

Як видно, в останніх очних протистояннях українці не виступали хлопчиками для биття. Так, в англійців зараз вибір гравців набагато більший. Але й у нас кваліфікованих виконавців вистачає. Та і нагоди для взяття воріт у «синьо-жовтих» точно будуть. Треба лише ними скористатися.