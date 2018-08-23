Кличко про Workout fest 2018: Київ знову збирає олімпійських чемпіонів та легенд спорту



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Фото: kiev.klichko.org

Загалом більше 200 учасників з України та інших держав змагатимуться цього року 25 серпня на Workout fest 2018

Київ знову збирає олімпійських чемпіонів і легенд спорту.

Цього разу в рамках Міжнародного спортивного фестивалю Workout fest 2018.

Про це на прес-презентації фестивалю розповів мер Києва Віталій Кличко.

«Дуже добре, що такі заходи відбуваються саме у нас, в Києві. Тут зберуться імениті Workout-атлети з усього світу, олімпійські чемпіони і легенди спорту», - зазначив Кличко.

Мер Києва нагадав, що цього року столиця вже приймала Фінал Ліги Чемпіонів, чемпіонат Європи з міні-футболу. А восени в місті відбудеться Конгрес WBC.

«Це масштабні міжнародні події в світі спорту. Київ – енергійне і спортивне місто. І це не просто красиві слова. Захід, який відбудеться 25 серпня, – один з тих, що закріплюють за нашим містом звання спортивної столиці», – сказав Кличко.

Також мер подякував Федерації World Street Workout and Streetlifting, адже вони перші в світі, почали проводити міжнародні фестивалі і чемпіонати Здорового Способу Життя.

«Більше 2 млн. людей у світі відмовилися від шкідливих звичок стараннями цих ентузіастів. Це велика справа!» – відзначив мер столиці.

У свою чергу Денис Мінін, Лідер міжнародного руху за здоровий спосіб життя, голова міжнародної організації Street Workout подякував Віталію Кличку за те, що Київ системно розвиває спортивну інфраструктуру міста.

Загалом більше 200 учасників з України та інших держав змагатимуться цього року 25 серпня на Workout fest 2018, який відбудеться біля «Арки дружби народів».