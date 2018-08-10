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    Климець і Стребкова вийшли у фінал своїх дисциплін на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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    Ірина Климець. Фото ФЛАУ - Климець і Стребкова вийшли у фінал своїх дисциплін на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
    Ірина Климець. Фото ФЛАУ

    Інші українці у ранковій сесії п'ятниці не порадували

    У змаганнях ранкової сесії п'ятниці, 10 серпня, на чемпіонаті Європи у Берліні українці виступали у восьми дисциплінах.

    У двох з них їм вдалося здобути місця у фіналах, інформує сайт Федерації легкої атлетики України.

    У метанні молота Ірина Климець уже у першій спробі показала результат 68 м 40 см, який, як пізніше виявилося, забезпечив їй місце у 12-ці найкращих.

    Проте на цьому Ірина не зупинилася, і в заключному підході запустила снаряд на 69.44 – це дев'ятий загальний результат.

    Двом іншим українкам у цьому секторі – Ірині Новожиловій та Альоні Шамотіній – не вдалося продемонструвати свої найкращі якості. У них відповідно 64.70 (23-тє місце) та 61.66. (27-ме).

    Наталія Стребкова від самого старту попереднього забігу на 3000 метрів з перешкодами примкнула до групи лідерів і не відпускала її майже до самого фінішу. Лише на останньому колі Наталія спіткнулася.

    Втім, це не завадило їй не лише вийти до фіналу за добиранням, а й встановити особистий рекорд – 9:37.28.

    Жіноча естафетна команда у складі Катерини Климюк, Марії Миколенко, Анастасії Бризгіної та Тетяни Мельник отримала дискваліфікацію за порушення правил коридору під час першої передачі.

    чемпіонат Європи легка атлетика українці
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