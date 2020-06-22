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    Клуб української Прем’єр-ліги вирішив звільнити тренера

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    Відтепер Єґіше Мелікян безробітний - Клуб української Прем’єр-ліги вирішив звільнити тренера
    Відтепер Єґіше Мелікян безробітний
    Фото - УПЛ

    «Львів» упродовж сезону-2019/2020 звільнив уже трьох наставників

    Вірменський спеціаліст Єґіше Мелікян покинув посаду головного тренера футбольного клубу «Львів».

    Між клубом і фахівцем закінчився термін угоди, продовжувати її не стали. Зауважимо, що у п’ятницю «Львів» зазнав розгромної поразки 0:3 у виїзному матчі з «Маріуполем».

    «Керівництво, футболісти і персонал ПФК «Львів» дякують Єґіше Мелікяну за співпрацю і бажають йому подальших успіхів на тренерському терені», - йдеться в офіційному повідомленні клубу.

    Мелікян очолив львів’ян торік у жовтні. Клуб провів під керівництвом вірменського фахівця 15 матчів в УПЛ, серед яких 3 перемоги, 5 нічиїх і 7 поразок.

    Додамо, що Мелікян став уже третім звільненим зі «Львова» наставником впродовж розтягненого сезону-2019/2020. До нього по шість матчів на чолі клубу, який у Місті Лева нікому не цікавий, провели Богдан Блавацький і Володимир Мазяр.

    Наразі після 26-ти проведених матчів «Львів» посідає передостаннє місце, з 22-ма очками випереджаючи на вісім пунктів лише земляків з «Карпат».

    Новим тренером «Львова» стане грузинський фахівець Георгій Цецадзе. 45-річний тренер працював майже з усіма юнацькими та молодіжною збірними Грузії, а його останній клуб – «Сабуртало» з Тбілісі.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Львів» Богдан Блавацький Володимир Мазяр Єґіше Мелікян Георгій Цецадзе
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