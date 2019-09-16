Керівник клубу першої ліги звинувачує тренера в «договірняках» і вимагає 500 тисяч за розторгнення контракту



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Постать Володимира Мазяра вже давно обросла ореолом одіозності ZiK

Володимир Мазяр може мати серйозні проблеми

Футбольний тренер Володимир Мазяр очолив «Львів», не розірвавши перед цим угоду з першоліговим «Гірником-Спортом». Президент клубу з Горішніх Плавнів Петро Каплун вимагає за розторгнення тренером контракту 400-500 тисяч гривень.

9 вересня після поразки 0:4 в матчі восьмого туру першої ліги від «Агробізнесу» Мазяр залишив «Гірник-Спорт», написавши заяву «за станом здоров'я».

Колишнього головного тренера «Гірника-Спорту» кілька разів з тренерської лави забирала машина швидкої допомоги.

Не далі як 31 серпня цього року в середині другого тайму виїзного матчу з «Балканами» (0:0) 41-річному тренеру стало погано через 30-градусну спеку. За ним приїхала «швидка» старого зразка прямо на тренерську лаву, проїхавши через футбольне поле. Але Мазяр від госпіталізації відмовився. Тренер сказав своєму візаві з «Балкан» Андрію Пархоменку: «Коли я побачив вашу «швидку», мені відразу стало краще».

18 квітня під час домашнього матчу «Гірника-Спорту» з «Колосом» Мазяра безпосередньо з футбольного поля відвезли в лікарню на сучаснішій «швидкій». Команда дограла без нього і навіть перемогла (2:1).

Після матчу з «Агробізнесом» тренер вже не повернувся з футболістами на базу. За чутками, у нього вже була пропозиція від «Львова», з яким він підписав контракт 10 вересня. В цей же день Мазяр написав заяву про припинення співпраці за обопільною згодою сторін і надіслав її поштою.

Якщо так, то Мазяр очолив «Львів», що не розірвавши трудову угоду з «Гірником-Спортом». Через те президент «Гірника-Спорту» Петро Каплун заявив про готовність розірвати контракт Мазяра за 400-500 тисяч гривень.

«Львів» аргументує свою позицію тим, що «Гірник-Спорт» вже оголосив про припинення співпраці з тренером на офіційному сайті.

Зрештою, клуб із Горішніх Плавнів і сам мав намір розлучитися з Мазяром через чутки про договірні матчі, зокрема з «Агробізнесом» (0:4) і «Металістом-1925» (1:2).

Петро Каплун не виключає варіанту зі зверненням до правоохоронних органів. Також він провів бесіду з гравцями на предмет участі в «договірняках».

Між тим, Мазяр вже встиг дебютувати на посаді наставника «Львова». Очолювана ним команда програла у Києві «Колосу» з Ковалівки.