«Говоріть, якщо маєте що, на прощання». Вершина цинізму, або Як у Львові прощалися з тренером Бакаловим

Юрієві Бакалову можна по-людськи поспівчувати UA-Футбол

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Як відомо, після поразки футбольного клубу «Львів» у чвертьфіналі Кубка України від луганської «Зорі» керівництво ФК звільнило з посади наставника Юрія Бакалова.

Логіку цього рішення збагнути складно, адже зібрана відсотків на 70 з бразильських аматорів команда у весняній частині сенсаційно, з майже безнадійної ситуації пробилася до першої шістки і продовжила боротьбу за місце в єврокубках на другому етапі. Кубкова поразка від досвідченішої і значно ліпше вкомплектованої «Зорі» теж начебто дивувати не повинна. Однак керівництво клубу, який фінансує одіозний львівський бізнесмен Богдан Копитко, вочевидь вважало по-іншому.

Причому наші джерела у львівському клубі стверджують, що їх найбільше вразив цинізм процесу звільнення. Гравці і тренерський штаб зібралися на ранкове тренування, але перед самим виходом на поле до футболістів звернувся один із працівників клубу: «Юрій Бакалов від сьогодні з нами не працює. Якщо маєте щось сказати на прощання - говоріть, бо тренування проводитиме інший спеціаліст».

Нагадаємо, що клуб «Львів» отримав право виступати у Прем'єр-лізі всупереч регламентних норм. Точніше, перед сезоном-2017/2018 команда ще іменувалася рівненським «Вересом». В елітний дивізіон колектив допустили замість чернігівської «Десни», яка здобула це право за спортивним принципом. При цьому функціонери українського футболу не врахували, що в Рівному немає придатного для проведення матчів такого рівня стадіону. Втім, команда спершу грала, а потім повноцінно переїхала, змінивши назву, до Львова. Що також було порушенням регламенту проведення змагань.

З тренерами у «Вересі/Львові» прийнято поводитися так, як із Бакаловим. Ще у першій лізі енергійні менеджери так само беапеляційно вигнали з команди Володимира Мазяра, в ході першого сезону у Прем'єр-лізі - Юрія Вірта. Потім було запрошення і звільнення через власні ж недогляди з дипломом тренера бразильця Жільмара. На місце якого прийшов Бакалов. Найцікавіше, що роботу кожного зі згадуваних наставників можна назвати успішною. Проте люди, які у футболі без року місяць, мабуть, думають, по-іншому.

Наразі повідомляється, що на те, щоб замінити Бакалова, претендують два спеціалісти - Ілля Близнюк і В'ячеслав Грозний. Однак ілюзій стосовно того, як надовго вони затримаються у галицькому П'ємонті, чомусь немає.