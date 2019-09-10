Як чоботи. ФК «Львів» знову змінив тренера



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Володимир Мазяр одного разу вже ледь не очолив «Львів». Але тоді в останню мить його кандидатуру відхилили UA-Футбол

Богдана Блавацького відправили у відставку і відразу презентували його наступника

Новим головним тренером футбольного клубу «Львів» став Володимир Мазяр. Про це повідомляє офіційний сайт ФК.

Володимир Мазяр змінив на посаді Богдана Блавацького, який очолював львівський клуб з квітня 2019 року. Умови і терміни контракту з новим тренером не розголошуються. Керівництво клубу представило Мазяра команді перед ранковим тренуванням на базі у Винниках під Львовом.

41-річний Володимир Мазяр раніше тренував «Сталь» з Кам’янського, «Верес», «Рух», «Полісся», казахстанський «Акжайїк». Ще минулого тижня Мазяр виводив на матч восьмого туру першої ліги «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів і був відправлений у відставку після поразки 0:4. «Гірник-Спорт» після восьми матчів має лише п’ять очок і посідає третє місце з кінця.

«Львів» під керівництвом Блавацького після шести турів чемпіонату України мав шасть очок та посідав десяте місце в турнірній таблиці.