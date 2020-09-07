Колишній нападник збірної України став гравцем «Зорі»



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Гладкий розпочав професіональну футбольну кар'єру в харківському «Металісті» Twitter Зорі

Володар Кубку УЄФА буде допомагати «Зорі» вийти на новий рівень

Бронзовий призер минулорічного чемпіонату України з футболу - «Зоря», оформила трудові відносини з форвардом Олександром Гладким.

Контракт розрахований терміном на один рік. Виступати в складі «Зорі» нападника буде під номером 11.

Гладкий приєднався до «Зорі» під час паузи в чемпіонаті, а в позавчорашньому матчі з «Олександрією», після передачі від Артема Громова, відзначився забитим голом.

Гладкий добре відомий українському вболівальнику за яскравими виступами в складі донецького «Шахтаря» за який він провів майже півтори сотні матчів. Грав Олександр і в «Дніпрі», і в «Металісті». Зводила доля його і з «Динамо» і з «Карпатами». В останні роки виступав в турецьких клубах - «Різеспор» і «Адана Демірспор». Також має в своєму активі 11 матчів у складі збірної України.

Примітно, що у сезоні 2006-07 роках він ставав кращим бомбардиром чемпіонату України (13 голів), а у сезоні 2008-09 йому вдалося виграти Кубок УЄФА у формі «Шахтаря».

Джерело: ФК Зоря