Колишній спортсмен і воїн АТО Починок: Недолугі керівники знищують біатлон на Тернопіллі



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Олександр Починок володіє загостреним почуттям справедливості Фото із соцмереж

Активіст озвучив проблематику на засіданні парламентського комітету

Тернопільському біатлонові, який виховав олімпійську чемпіонку і чемпіонку світу Олену Підгрушну, чотириразову чемпіонку світу Олену Зубрилову, чемпіона світу Дмитра Підручного і призерку світового чемпіонату Анастасію Меркушину, загрожує крах. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту сказав колишній біатлоніст, а нині громадський активіст Олександр Починок. Чоловік, який пройшов війну на сході нашої держави, закликав рятувати найпопулярніший зимовий вид спорту від наслідків недолугих дерибанів.

«Я наголосив на критичному стані біатлону Тернопільської області, до чого призвели дії попереднього начальства. З боку керівництва не бачив жодної підтримки біатлоністів області, а недолугі управлінці тільки завдавали спортсменам збитків. Було знищено осередок розвитку тернопільського біатлону – Доброводівську дитячо-юнацьку спортивну школу «Колос», яка випустила сотні чемпіонів, включаючи Олену Підгрушну та Дмитра Підручного. Спочатку школу залишили без фінансування, через що заклад почав потерпати від матеріальної скрути. Частина працівників звільнилася, деякі тренери залишилися та ще близько року протримали заклад на своїх плечах. Возили діток на змагання за власний рахунок. Завдяки цим ентузіастам спортшкола ще трішки проживотіла, а потім перестала працювати через борги. Замість добротного «Колосу» на Тернопіллі відкрили Тернопільську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу із зимових видів спорту. Очолив її Володимир Приймак – людина, яка не має нічого спільного як із біатлоном, так і з іншими видами спорту. Недолугий директор Приймак спільно з начальником управління фізкультури і спорту ОДА Віктором Мацикуром тільки знижували заохочення молоді до тренувань», — наголосив Олександр Починок.

Активіст додав, що некомпетентні управлінці відбивали в учнів охоту займатися зимовими видами спорту насамперед через відсутність бази. Бо ж матеріально-технічне забезпечення закладу застаріле та зношене, оскільки йому вже десятки років. Нового не придбали.

«Нова школа змогла отримати зброю для тренувань, що перейшла до закладу від ДЮСШ «Колос» саме завдяки моїм клопотанням та старанням мого батька, тренера Ігора Починка. Тільки за декілька років очільник Приймак, вочевидь, забув, для чого ми передали до школи інструментарій. Він на останній першості «Колосу» віддав наказ не видавати дітям для змагань зброю. Був ще інцидент, коли через горе-керівника учні не отримали від волонтерів набої. ТСО «Україна» погодилося надати 20 тисяч набоїв калібру 22 LR. Я намагався достукатися до Приймака, пояснюючи, що до 7 вересня потрібно написати відповідне клопотання про отримання набоїв. Керівник закладу проігнорував моє звернення, після чого ще й нагрубіянив», — підмітив Починок-молодший.

За словами Олександра Ігоровича, надалі з питання розвитку біатлону на Тернопіллі буде скликане наступне засідання за участю провідних фахівців у галузі спорту.