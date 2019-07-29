Сестри Семеренко будуть лідерками збірної України на літньому чемпіонаті світу з біатлону



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Віта і Валентина Семеренко почнуть змагатися з літа IBU

Також у Раубичах виступатимуть сестри Меркушині

На відміну від чоловічої команди, яка відмовилася від участі в чемпіонаті світу з літнього біатлону, жіноча збірна України поїде в Раубичі найсильнішим складом. Про це повідомив старший тренер команди Валерій Лесников.

«У жінок усі найсильніші поїдуть на літній чемпіонат світу, каже пан Лесников. – 16 серпня в нас заплановане контрольне тренування в Італії. Туди під'їде група Шамрая – сестри Семеренко, а також Олег Меркушин підвезе своїх дочок. Контрольну ми вирішили провести в Тоблаху, так би мовити, на нейтральному полі. Це трошки нижче, ніж в Обертілляйху, де ми будемо проходити підготовку, і Антерсельві, де будуть тренуватися дві інші групи. Ми вже замовили стрільбище, нас включили в графік. В перший день у нас буде оглядове тренування, а на другий вже проведемо контрольне. Після нього зможемо оголосити склад на чемпіонат світу.

Лєна Підгрушна поки що знаходиться ощадному режимі. У неї своя програма підготовки, а всі інші дівчата працюють згідно з планом. На контрольну гонку ми не планували ставити Олену, і думаю, що перші серйозні гонки у неї будуть ближче до вересня. Вона ще повинна пройти планове медичне обстеження перед виїздом в гори, будемо аналізувати її стан, подивимося, що скажуть лікарі».

Чемпіонат світу з літнього біатлону пройде в Раубичах (Білорусь) з 23 по 25 серпня.