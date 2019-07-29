Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер



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Доротея Вірер

Доротея Вірер нерідко з'являється на обкладинках глянцевих журналів і хвалиться своїм тілом в соцмережах

Доротея Вірер - 29-річна італійська біатлоністка, дворазовий олімпійський бронзовий призер в змішаній естафеті, чемпіонка світу 2019 року в мас-старті, п'ятикратний призер чемпіонатів світу, абсолютна чемпіонка світу серед юніорів 2011 року. Володарка Кубка світу 2018/19, а також малого Кубка світу 2015/16 року в заліку індивідуальних гонок.

Доротея Вірер не тільки успішна спортсменка, але і вельми приваблива дівчина. Вона нерідко з'являється на обкладинках глянцевих журналів і хвалиться своїм тілом в соцмережах.