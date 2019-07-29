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    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер

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    Доротея Вірер - Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Доротея Вірер

    Доротея Вірер нерідко з'являється на обкладинках глянцевих журналів і хвалиться своїм тілом в соцмережах

    Доротея Вірер - 29-річна італійська біатлоністка, дворазовий олімпійський бронзовий призер в змішаній естафеті, чемпіонка світу 2019 року в мас-старті, п'ятикратний призер чемпіонатів світу, абсолютна чемпіонка світу серед юніорів 2011 року. Володарка Кубка світу 2018/19, а також малого Кубка світу 2015/16 року в заліку індивідуальних гонок.

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    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер
    Гаряча красуня, яка стріляє не лише очима. Фантастичні фото біатлоністки Доротеї Вірер

    Доротея Вірер не тільки успішна спортсменка, але і вельми приваблива дівчина. Вона нерідко з'являється на обкладинках глянцевих журналів і хвалиться своїм тілом в соцмережах.

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