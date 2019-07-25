Найсильніша українська біатлоністка провела перший збір з командою Словенії



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Юлія Джима Прямий

Юлія Джима готується під керівництвом колишнього словенського тренера збірної України Уроша Велепца

Найсильніша українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Юлія Джима готується до нового сезону зі збірною Словенії. Вона уже провела з балканською командою перший тренувальний збір у Австрії, інформує XSport.

Після завершення минулого не досить вдалого сезону Джима повідомила про необхідність часу на роздуми перед рішенням про подальший розвиток кар’єри.

Про те, коли біатлоністка повернеться до України, повідомив старший тренер нашої збірної Валерій Лєсников: «Так, Джима дійсно готується зі словенською командою під керівництвом Уроша Велепца. Усе узгоджено, для неї організували підготовку. У нас вона з’явиться на чемпіонаті України в вересні. Має виступити в гонках на лижороллерах. Там им будемо остаточно ухвалювати рішення про формування команди на Кубок світу».

Після невдалого виступу на Олімпіаді-2018 та приходу до збірної України російського тренера Андрєя Прокуніна Джима виявила бажання продовжити підготовку з Урошем Велепцом.