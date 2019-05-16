З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)



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Фанати подарували діткам кілька щасливих митей WBC Ультрас Динамо

Кияни продовжують робити добрі справи

Динамівські ультрас відвідали дитбудинок у селі Копилів Київської області. Саме в цей дитбудинок фанати передали всі речі, які були зібрані перед грою Ліги Європи з «Челсі».

Цього разу вболівальники завітали до дітей з зірковим гостем – вокалістом гурту NRavitsa Planet Іваном Маруничем. Іван виконав для дітей декілька пісень свого гурту, а також розповів про свою музичну кар’єру та участь в шоу Х-фактор.

Після музичної частини нашого візиту ультрас також пограли з дітлахами у футбол.

Організатори дякують за сприяння і допомогу в зборі речей об'єднанню «Druzi Dynamo», ВО «Vesta» та всім небайдужим, хто приносив речі, допомагав з поїздкою та тим чи іншим чином вніс свій вклад в цю добру справу.

На своєму офіційному пабліку «WBC Ультрас Динамо» фанати обіцяють, що продовжуватимуть тішити добрими справами й надалі.