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    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)

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    Фанати подарували діткам кілька щасливих митей - З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    Фанати подарували діткам кілька щасливих митей
    WBC Ультрас Динамо

    Кияни продовжують робити добрі справи

    Динамівські ультрас  відвідали дитбудинок у селі Копилів Київської області. Саме в цей дитбудинок фанати передали всі речі, які були зібрані перед грою Ліги Європи з «Челсі».

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    Цього разу вболівальники завітали до дітей з зірковим гостем – вокалістом гурту NRavitsa Planet Іваном Маруничем. Іван виконав для дітей декілька пісень свого гурту, а також розповів про свою музичну кар’єру та участь в шоу Х-фактор.

    Після музичної частини нашого візиту ультрас також пограли з дітлахами у футбол.

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    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    З футболом, піснями і подарунками: Ультрас Динамо» відвідали дитбудинок у Копилові (фото)
    WBC Ультрас Динамо

    Організатори дякують за сприяння і допомогу в зборі речей об'єднанню «Druzi Dynamo», ВО «Vesta» та всім небайдужим, хто приносив речі, допомагав з поїздкою та тим чи іншим чином вніс свій вклад в цю добру справу.

    На своєму офіційному пабліку «WBC Ультрас Динамо» фанати обіцяють, що продовжуватимуть тішити добрими справами й надалі.

     Читайте також: Ультрас: благоднійну акцію перед матчем «Динамо» - «Челсі» намагалися зірвати
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