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    «Динамо» переглядає сина екс-футболіста збірної Болгарії

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    Іліян Ілієв - «Динамо» переглядає сина екс-футболіста збірної Болгарії
    Іліян Ілієв
    Динамоманія

    Кияни можуть підписати угоду з 19-літнім півзахисником

    До Києва на перегляд в «Динамо» приїхав 19-літній болгарський півзахисник Іліян Ілієв. Це син колишнього футболіста збірної Болгарії Іліяна Ілієва-старшого, інформує «Динамоманія».

    Ілієв-молодший народився в Португалії, де виступав його батько. Син також грав за молодіжні склади португальської «Академіки». А починав професіональну кар’єру в болгарському клубі «Чорно море».

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