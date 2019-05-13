«Динамо» переглядає сина екс-футболіста збірної Болгарії
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Іліян Ілієв
Динамоманія
Кияни можуть підписати угоду з 19-літнім півзахисником
До Києва на перегляд в «Динамо» приїхав 19-літній болгарський півзахисник Іліян Ілієв. Це син колишнього футболіста збірної Болгарії Іліяна Ілієва-старшого, інформує «Динамоманія».
Ілієв-молодший народився в Португалії, де виступав його батько. Син також грав за молодіжні склади португальської «Академіки». А починав професіональну кар’єру в болгарському клубі «Чорно море».