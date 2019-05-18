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    «Динамо» перемогло і відтермінувало чемпіонство «Шахтаря» (відео)

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    Уругваєць Карлос Де Пена забив свій перший офіційний м'яч у складі киян - «Динамо» перемогло і відтермінувало чемпіонство «Шахтаря» (відео)
    Уругваєць Карлос Де Пена забив свій перший офіційний м'яч у складі киян
    FC Dynamo Kyiv

    Кияни впоралися з фарм-клубом донеччан

    Команда київського «Динамо» здобула перемогу в матчі 29-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. На власному стадіоні команда Олександра Хацкевича здолала «Маріуполь».

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    «Динамо» (Київ) - «Маріуполь» - 2:1

    Голи: 1:0 - Карлос Де Пена (32). 2:0 - Віктор Циганков (87). 2:1 - Валерій Федорчук (90+2)

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Сергій Сидорчук (к) (Дуелунн, 90), Шепелєв – Віктор Циганков, Олександр Андрієвський (Шапаренко, 90), Карлос Де Пена – Русин (Бесєдін, 82). Тренер - Олександр Хацкевич

    «Маріуполь»: Худжамов (к) – Кірюханцев, Чоботенко, Сергій Яворський, Олексій Биков – Олександр Зубков, Данило Ігнатенко, Піхальонок (Андрій Борячук, 72), Чурко (Вакула, 62) – Мишньов (Валерій Федорчук, 57) - Руслан Фомін. Тренер - Олександр Бабич

    Судді: Кривушкін (Харків) - Павлінов, Віталій Сухін (обидва - Одеса)

    Попередження: Русин (73) - Данило Ігнатенко (28), Олексій Биков (37)

    18 травня. Київ. НСК «Олімпійський»

    Ця перемога киян не дала «Шахтареві» виграти чемпіонат достроково, ще до свого матчу проти «Зорі» у Запоріжжі, який відбудеться завтра, 19 травня, о 17:00. Наразі в «Динамо» 65 очок, на вісім менше, ніж у «гірників». Якщо «Шахтар» завтра переможе, то стане чемпіоном де-юре.

    «Маріуполь» має стільки ж очок, скільки й «Зоря» - по 39. Команди продовжують боротьбу за четверте-п'яте місця.

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    ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» Віктор Циганков Олександр Хацкевич Сідклей Віталій Сухін Рустам Худжамов Микола Шапаренко Денис Бойко Сергій Сидорчук Назарій Русин Володимир Шепелєв Микита Бурда Міккель Дуелунн Артем Беседін Олександр Бабич Олександр Зубков Валерій Федорчук Данило Ігнатенко Олександр Андрієвський Сергій Яворський Сергій Чоботенко Олександр Піхальонок Андрій Борячук
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