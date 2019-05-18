«Динамо» перемогло і відтермінувало чемпіонство «Шахтаря» (відео)



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Команда київського «Динамо» здобула перемогу в матчі 29-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. На власному стадіоні команда Олександра Хацкевича здолала «Маріуполь».

«Динамо» (Київ) - «Маріуполь» - 2:1

Голи: 1:0 - Карлос Де Пена (32). 2:0 - Віктор Циганков (87). 2:1 - Валерій Федорчук (90+2)

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Сергій Сидорчук (к) (Дуелунн, 90), Шепелєв – Віктор Циганков, Олександр Андрієвський (Шапаренко, 90), Карлос Де Пена – Русин (Бесєдін, 82). Тренер - Олександр Хацкевич

«Маріуполь»: Худжамов (к) – Кірюханцев, Чоботенко, Сергій Яворський, Олексій Биков – Олександр Зубков, Данило Ігнатенко, Піхальонок (Андрій Борячук, 72), Чурко (Вакула, 62) – Мишньов (Валерій Федорчук, 57) - Руслан Фомін. Тренер - Олександр Бабич

Судді: Кривушкін (Харків) - Павлінов, Віталій Сухін (обидва - Одеса)

Попередження: Русин (73) - Данило Ігнатенко (28), Олексій Биков (37)

18 травня. Київ. НСК «Олімпійський»

Ця перемога киян не дала «Шахтареві» виграти чемпіонат достроково, ще до свого матчу проти «Зорі» у Запоріжжі, який відбудеться завтра, 19 травня, о 17:00. Наразі в «Динамо» 65 очок, на вісім менше, ніж у «гірників». Якщо «Шахтар» завтра переможе, то стане чемпіоном де-юре.

«Маріуполь» має стільки ж очок, скільки й «Зоря» - по 39. Команди продовжують боротьбу за четверте-п'яте місця.