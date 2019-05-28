Колишній тренер «Динамо» розчарований Андрієм Шевченком



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Рауль Ріанчо Спорт-Экспресс

Іспанець Рауль Ріанчо стверджує про недотримане слово з боку головного тренера збірної України

Колишній асистент головного тренера київського «Динамо» Сергія Реброва іспанець Рауль Ріанчо розповів про негативний досвід співпраці з Андрієм Шевченком у збірній України.

«Я провів п’ять років в Україні. Два з половиною були щасливими, а ще два з половиною – ні. Мені дали слово. В Україні, як і в Іспанії, коли дають слова, то не потрібно підписувати жодних документів. Я потиснув руку Павелку та Шевченку. Та під час останньої зустрічі тренер збірної не був ввічливим при спілкуванні та не дотримав слова. Я встав та пішов. Багато років Шевченко був найкращим гравцем Європи, а можливо, і світу. Я обожнюю його як гравця, але як людина він мене розчарував. Не думаю, що моє питання вирішиться. Шевченко та Павелко футболять мене один до одного. Ця ситуація розчаровує мене, адже мій кумир рухнув з постаменту. Коли буваю в Києві, зразу телефоную Реброву. Мені хочеться бачитися з ним. Хотів би мати такі ж стосунки з Шевченком, але він впав в моїх очах», - розповів Ріанчо в інтерв’ю Tribuna.com.

Іспанський фахівець Рауль Ріанчо працював асистентом головного тренера київського «Динамо» Сергія Реброва 2014-2016 років. Потім понад два роки працював помічником Андрія Шевченка в збірній України.