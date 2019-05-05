Колишній тренер Кличка прокоментував можливість його повернення в ринг



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Джонатон Бенкс і Володимир Кличко Pro Boxing Fans

Американець Джонатон Бенкс не сподівається на повернення Володимира в професіональний бокс

Колишній тренер Володимира Кличка Джонатон Бенкс не вірить у можливість повернення українця в професіональний бокс.

«Кличко – ділова людина. У ринг він вже не повернеться. Він спілкувався зі мною, перед рішенням про завершення кар’єри. Він сказав, що віддав боксу все, що міг. Володимир довго зважувався на рішення про завершення кар’єри. Він хотів впевнитися, що більше не бажатиме повернутися», - заявив Бенкс FightHype.com.

Володимир Кличко програв Ентоні Джошуа у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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