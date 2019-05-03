Переможець Кличка бажає поєдинку проти Усика



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Ентоні Джошуа Твіттер

Ентоні Джошуа побажав українцю перемоги в дебютному бою в надважкій категорії

Британський чемпіон світу за версіями IBF, WBO та WBA в надважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) бажає зійтися в ринзі з українцем Олександром Усиком. Він обов’язково слідкуватиме за дебютом нашого боксера в надважкій ваговій категорії та бажає йому перемоги.

«Обов’язково слідкуватиму за боєм Усик – Такам. Я хотів би реалізувати мрію та стати абсолютним чемпіоном після бою з Уайлдером. А потім я в статусі абсолютного чемпіона надважкої категорії хотів би поєдинку проти абсолютного чемпіона в крузервейті Олександра Усика. Я дуже його поважаю. Він хороший боксер з олімпійським досвідом. Бажаю йому перемоги в бою проти Такама. Ласкаво просимо в надважковаговики – дивізіон швидкості, сили та потужності», - передає слова Джошуа The Ring.

Дебютний поєдинок у надважкій ваговій категорії Олександр Усик проведе 25 травня проти Карлоса Такама.

Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Кличка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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