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    Переможець Кличка бажає поєдинку проти Усика

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    Ентоні Джошуа - Переможець Кличка бажає поєдинку проти Усика
    Ентоні Джошуа
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    Ентоні Джошуа побажав українцю перемоги в дебютному бою в надважкій категорії

    Британський чемпіон світу за версіями IBF, WBO та WBA в надважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) бажає зійтися в ринзі з українцем Олександром Усиком. Він обов’язково слідкуватиме за дебютом нашого боксера в надважкій ваговій категорії та бажає йому перемоги.

    «Обов’язково слідкуватиму за боєм Усик – Такам. Я хотів би реалізувати мрію та стати абсолютним чемпіоном після бою з Уайлдером. А потім я в статусі абсолютного чемпіона надважкої категорії хотів би поєдинку проти абсолютного чемпіона в крузервейті Олександра Усика. Я дуже його поважаю. Він хороший боксер з олімпійським досвідом. Бажаю йому перемоги в бою проти Такама. Ласкаво просимо в надважковаговики – дивізіон швидкості, сили та потужності», - передає слова Джошуа The Ring.

    Дебютний поєдинок у надважкій ваговій категорії Олександр Усик проведе 25 травня проти Карлоса Такама.

    Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Кличка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.  

     Читайте також: Джошуа знайшов заміну суперника на найближчий бій
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