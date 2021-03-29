Мешканці Одещини судитимуться з Міносвіти щодо впровадження румунської мови у деяких школах області

Зокрема це заклади освіти в селах Фратівка, Міняйлівка, Озерне та Утконосівка

Мешканці кількох районів Одеської області та представники громадської організації «Асоціація вчителів етнічних румун» планують судитися з Міністерством освіти та науки через впровадження румунської мови в окремих школах області. Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Зокрема позов до суду подали мешканці кількох об’єднаних територіальних громад Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів, запевнили в ОАСК.

Вони просять суд зобов’язати Міносвіти запровадити румунську як мову викладання в десятьох школах Одеської області. Зокрема це заклади освіти в селах Фратівка, Міняйлівка, Озерне та Утконосівка.

На думку позивачів, міністерство «своєю протиправною бездіяльністю порушує ряд міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною, про права дитини, зокрема, щодо права на освіту рідною мовою».

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

Тим часом, викладач, що проводила спільні конкурси з державою-агресором, пішла з Вінницького університету. Вона звільнилася з посади завкафедрою журналістики Вінницького державного педагогічного університету. Викладачка пропонувала студентам взяти участь в конкурсі інфографіки, що організовували два російські учбові заклади. Мова йшла навіть не по педагогічні університети, а університети, які готують студентів до роботи у силових структурах: Уральський юридичний університет МВС Росії та Могилевський інститут МВС Республіки Білорусь.