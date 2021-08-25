Команда вищої ліги залишилася без тренера

Безсмертний, який врятував «Львів» минулого сезону від вильоту, залишив клуб

Футбольний клуб «Львів» залишився без головного тренера. Анатолій Безсмертний через незадовільні результати подав у відставку і клуб її прийняв.

«Це непросте рішення, проте команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на превеликий жаль, не вдалось досягнути на старті чемпіонату. Важко об’єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час згодом, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, аби продовжувати вдосконалюватись», – прокоментував відставку Безсмертний.

Анатолій Безсмертний очолив львівський клуб у березні цього року і зумів фінішувати з клубом на восьмому рядку в турнірній таблиці.

Цього сезону «Львів» провів 5 матчів під керівництвом наставника, у яких клуб здобув дві нічиї та зазнав трьох поразок.