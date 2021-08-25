«Ювентус» визначився з сумою, за яку відпустить Роналду

Туринський клуб хоче отримати €30 млн

Італійський «Ювентус» визначився з сумою, за яку хоче продати португальського нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

Раніше повідомлялося, що Роналду розглядає можливість переходу в «Манчестер Сіті». Туринці хочуть отримати за гравця €25-30 млн. Англійський клуб, в свою чергу, не хоче платити за Роналду, у якого влітку 2022 року закінчується термін дії контракту з клубом.

Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів.

Повідомлялося, що Роналду, який залишився на лаві запасних на матчі 1-го туру Серії А з «Удінезе», сам попросив не ставити його в стартовий склад. Футболіст шукає варіанти продовження кар'єри в іншому клубі.

Раніше в мережі виклали фото, на якому Роналдо і Роберто Карлос палять в роздягальні.