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    «Ювентус» визначився з сумою, за яку відпустить Роналду

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    Кріштіану Роналду не хочуть відпускати безкоштовно - «Ювентус» визначився з сумою, за яку відпустить Роналду
    Кріштіану Роналду не хочуть відпускати безкоштовно
    Фото з відкритих джерел

    Туринський клуб хоче отримати €30 млн

    Італійський «Ювентус» визначився з сумою, за яку хоче продати португальського нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

    Раніше повідомлялося, що Роналду розглядає можливість переходу в «Манчестер Сіті». Туринці хочуть отримати за гравця €25-30 млн. Англійський клуб, в свою чергу, не хоче платити за Роналду, у якого влітку 2022 року закінчується термін дії контракту з клубом.

    Роналду виступає за туринський «Ювентус» з 2018 року. 36-річний португальський форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів.

    Повідомлялося, що Роналду, який залишився на лаві запасних на матчі 1-го туру Серії А з «Удінезе», сам попросив не ставити його в стартовий склад. Футболіст шукає варіанти продовження кар'єри в іншому клубі.

    Раніше в мережі виклали фото, на якому Роналдо і Роберто Карлос палять в роздягальні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    «Ювентус» визначився з сумою, за яку відпустить Роналду