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    У перший день Паралімпіади Україна виграла шість нагород

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    Єлизавета Мерешко стала п'ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор - У перший день Паралімпіади Україна виграла шість нагород
    Єлизавета Мерешко стала п'ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор
    Фото з відкритих джерел

    В скарбничці нашої команди є «золото», три «срібла» і дві «бронзи»

    У перший змагальний день Паралімпійських Ігор у Токіо українські спортсмени виграли вже шість нагород. Врожайним для наших атлетів видався заплив на 50 метрів вільним стилем, де виступала титулована спортсменка з Херсона Єлизавета Мерешко. Вона на чотири сотих секунди випередила на фініші суперницю з США і стала п'ятиразовою (!) чемпіонкою Паралімпійських ігор (чотири «золота» українка взяла в Ріо-2016). «Бронзу» в цьому запливі здобула ще одна українка – дебютантка Паралімпіади Анна Гонтар з Миколаєва.

    Віце-чемпіонами Ігор у плаванні стали дворазовий бронзовий призер Паралімпіади в Ріо-2016 Антон Коль з Дніпра і п'ятиразовий паралімпійський чемпіон Максим Кріпак з Харкова.

    Крім того, «срібло» в фехтуванні виграв Артем Манько. У цьому виді спорту бронзову нагороду і першу українську медаль у Токіо здобула Євгенія Бреус.

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    Теги: паралімпійські ігри золото
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    У перший день Паралімпіади Україна виграла шість нагород