У перший день Паралімпіади Україна виграла шість нагород

В скарбничці нашої команди є «золото», три «срібла» і дві «бронзи»

У перший змагальний день Паралімпійських Ігор у Токіо українські спортсмени виграли вже шість нагород. Врожайним для наших атлетів видався заплив на 50 метрів вільним стилем, де виступала титулована спортсменка з Херсона Єлизавета Мерешко. Вона на чотири сотих секунди випередила на фініші суперницю з США і стала п'ятиразовою (!) чемпіонкою Паралімпійських ігор (чотири «золота» українка взяла в Ріо-2016). «Бронзу» в цьому запливі здобула ще одна українка – дебютантка Паралімпіади Анна Гонтар з Миколаєва.

Віце-чемпіонами Ігор у плаванні стали дворазовий бронзовий призер Паралімпіади в Ріо-2016 Антон Коль з Дніпра і п'ятиразовий паралімпійський чемпіон Максим Кріпак з Харкова.

Крім того, «срібло» в фехтуванні виграв Артем Манько. У цьому виді спорту бронзову нагороду і першу українську медаль у Токіо здобула Євгенія Бреус.