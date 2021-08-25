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    В мережі виклали фото, на якому Роналдо і Роберто Карлос палять в роздягальні

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    Роналдо і Роберто Карлоса впіймали з цигарками&nbsp; - В мережі виклали фото, на якому Роналдо і Роберто Карлос палять в роздягальні
    Роналдо і Роберто Карлоса впіймали з цигарками 
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіони світу з футболу з цигарками відпочили в перерві благодійного матчу

    У мережі з'явилася фотографія, на якій два легендарних бразильця Роналдо і Роберто Карлос палять у роздягальні.

    Знімок був зроблений в 2018 році в перерві благодійного матчу, в якому зустрілися збірні ветеранів Норвегії та Бразилії (0:3). Роналдо тоді не виходив на поле, а займав місце на тренерській лаві пентакампеонів. Роберто Карлос діяв на звичній позиції лівого захисника.

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    Роналдо – дворазовий чемпіон світу в складі Бразилії. За кар'єру встиг пограти за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Інтер», «Реал», «Мілан» і «Корінтіанс». У 2011 році Роналдо закінчив кар'єру у віці 34 років.

    Роберто Карлос став чемпіоном світу в 2002 році. За кар'єру виступав за «Інтер», «Реал», «Фенербахче» і кілька бразильських клубів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберто Карлос Роналдо
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    В мережі виклали фото, на якому Роналдо і Роберто Карлос палять в роздягальні