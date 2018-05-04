Команду українця Олексія Леня в НБА очолив головний тренер збірної Словенії

Кокошков буде першим європейським тренером, який очолить клуб Національної баскетбольної асоціації

Ігор Кокошков, сербський тренер, який минулого року привів до історичного чемпіонства на Євробаскеті збірну Словенії став головним тренером клубу НБА «Фінікс Санз». Він став першим тренером, який народився і виріс не у Північній Америці, і хто обійняв посаду головного тренера клубу НБА, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу



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Ігор Кокошков

Кокошков буде першим європейським тренером, який очолить клуб Національної баскетбольної асоціації

Ігор Кокошков, сербський тренер, який минулого року привів до історичного чемпіонства на Євробаскеті збірну Словенії став головним тренером клубу НБА «Фінікс Санз».

Він став першим тренером, який народився і виріс не у Північній Америці, і хто обійняв посаду головного тренера клубу НБА, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Кокошков майже 20 років працював асистентом головного тренера в американських клубах, з «Детройт Пістонс» навіть став чемпіоном як помічник Ларі Брауна.

Також він уже був асистентом у «Фініксі». Саме під час роботи із «Санз» 2010-го отримав громадянство США.

У «Санз» чотири сезони провів український баскетболіст Олексій Лень, але їхні шляхи із Кокошковим поки що не перетиналися.

Натомість збірна України кілька разів зустрічалася із командами, які очолював Ігор Кокошков.

З 2008-го по 2015-й він був головним тренером збірної Грузії, а потім очолив збірну Словенії, і за два роки привів її до золотих нагород Євробаскета.

Наразі Ігор Кокошков має зобов’язання перед «Ютою Джаз», де він працює асистентом тренера.

«Джазмени» наразі дійшли півфіналу конференції. Після того, як тренер виконає свої зобов’язання перед нинішнім клубом, приступить до роботи у «Санз».