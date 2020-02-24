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    Комітет арбітрів інкогніто виправдав відміну голу у матчі «Шахтар» - «Десна»

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    Обережно, VAR - Комітет арбітрів інкогніто виправдав відміну голу у матчі «Шахтар» - «Десна»
    Обережно, VAR

    Битва експертів триває

    Головною темою 19 туру Прем’єр-ліги став дебют системи VAR, яка «наскільки це можливо, відповідає принципам та філософії Правил Гри».

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    Вже другий день впровадження новації приніс скандал – у матчі «Шахтар» - «Десна» гості забили гол, який було відмінено після відеоповтору. Це й стало причиною скандалу.

    Одразу після гри авторитетний експерт – колишній арбітр FIFA Сергій Олександрович Шебек жорстко розкритикував арбітра матчу Євгена Арановського. Натомість на ресурсах, що належать власнику «Шахтаря», активно захищали відміну гола.

    Наступного дня крапку у суперечці, як їм видається, поставили у Комітеті арбітрів України.

    На сайті структури вийшов анонімний прес-реліз, де викладена позиція КАУ та пояснюється, чому гол відмінено вірно.

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    Зазначимо, ще дане звернення є анонімним, адже не містить підпису – а є колективною відозвою, або, якщо хочте – прес-релізом Шрьодінгера.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК «Десна» Сергій Шебек
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