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    Антисеміт і наркоторговець. Яких «авторитетів» футболіст Тайсон долучив до своєї боротьби з расизмом

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    Тайсон втяв в усіх розуміннях - Антисеміт і наркоторговець. Яких «авторитетів» футболіст Тайсон долучив до своєї боротьби з расизмом
    Тайсон втяв в усіх розуміннях
    Instagram Тайсона

    Одіозний колаж капітана «Шахтаря» набуває нового змісту

    Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон виставив на власній сторінці в Instagram шокуючу картинку, поверх якої він у компанії активістів руху за права темношкірих тримає кулак правої руки вгорі. Цей жест іменується не інакше, як «Black Power» (Чорна влада).

    Втім, важливо також і те, кого саме включив у свій колаж «борець із расизмом» Тайсон. Усіх цих людей впізнав Фейсбук-портал UkrBall.  

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    Що робить у цій компанії Мартін Лютер Кінґ?

    Тож ось повний склад компанії Тайсона в деталях:

    - легендарний борець за права чорношкірого населення Америки Мартін Лютер Кінґ;

    - бразильський репер Саботаж, який відсидів за торгівлю наркотиками, якого в підсумку розстріляли в одній з кримінальних розбірок наркобанд;

    - бразильський півоборонець Тінґа, якого порівняли з мавпою перуанські вболівальники (мабуть, виключно білі);

    - неодноразово обвинувачений в антисемітизмі і расизмі репер Ice Cube, який закликав у своїх піснях «спалювати бакалійні лавки корейців та інших жовторотих»;

    - видатний бразильський музикант Сеу Жоржі, який відразу після здобуття світової популярності оперативно втік з рідної Бразилії в Лос-Анджелес.

    Звісно, можна тільки уявити, що було б, якби хтось із футболістів іншої раси накрутив таке в одному колажі, з такими жестами (типу White Power) і компанією наркоманів, антисемітів, наркоторгівців і тощо.

    Зауважимо, що свіжа картинка Тайсона в Instagram вочевидь є продовженням його намірів покинути Україну начебто через расизм. Почався скандал на 74-й хвилині матчу «Шахтар» - «Динамо» у Харкові, коли капітан «гірників» сприйняв звуки з трибун як расистські. У відповідь Тайсон показав фанатам «Динамо» великий палець і збирався покинути поле «через расизм». Ультрас «Динамо» потім пояснили, що їхні звуки насправді були частиною акції на підтримку північних плямистих сов, популяція яких у світі скоротилася до 18-ти.  

     Читайте також: Справа про футбольний расизм. Як з українців роблять фашистів
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» скандал ультрас Прем’єр-ліга расизм Тайсон Класичне дербі
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