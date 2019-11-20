Футболіст Тайсон – білий расист? Капітан «Шахтаря» засвітився з провокаційним жестом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це фото у себе в Instagram Тайсон виставив 18 жовтня 2019 року, майже за місяць до скандального Класичного дербі, яке відбулося 10 листопада Instagram Тайсона

Цікаво, якою буде реакція борців з расизмом?

Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон виставив на власній сторінці в Instagram шокуючу картинку, поверх якої він у компанії активістів руху за права темношкірих тримає кулак правої руки вгорі. Цей жест іменується не інакше, як «Black Power» (Чорна влада).

Свіжа творчість Тайсона в Instagram

Black Power – політичне гасло і назва різних пов'язаних ідеологій, спрямованих на досягнення самовизначення для людей африканського походження. Його використовували в основному, але не виключно, афроамериканці в США.

Схожий жест із назвою White Power вважається расистським

Жест Тайсона вочевидь є продовженням його намірів покинути Україну начебто через расизм. Почався скандал на 74-й хвилині матчу «Шахтар» - «Динамо» у Харкові, коли капітан «гірників» сприйняв звуки з трибун як расистські. У відповідь Тайсон показав фанатам «Динамо» великий палець і збирався покинути поле «через расизм». Ультрас «Динамо» потім пояснили, що їхні звуки насправді були частиною акції на підтримку північних плямистих сов, популяція яких у світі скоротилася до 18-ти.

Тайсона з його обуреннями підтримало більшість українських ЗМІ, чимало футболістів, Українська асоціація футболу. Цікаво, чи відреагують тепер вони на прояви білого расизму?