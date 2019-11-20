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    Футболіст Тайсон – білий расист? Капітан «Шахтаря» засвітився з провокаційним жестом

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    Це фото у себе в Instagram Тайсон виставив 18 жовтня 2019 року, майже за місяць до скандального Класичного дербі, яке відбулося 10 листопада - Футболіст Тайсон – білий расист? Капітан «Шахтаря» засвітився з провокаційним жестом
    Це фото у себе в Instagram Тайсон виставив 18 жовтня 2019 року, майже за місяць до скандального Класичного дербі, яке відбулося 10 листопада
    Instagram Тайсона

    Цікаво, якою буде реакція борців з расизмом?

    Капітан донецького «Шахтаря» Тайсон виставив на власній сторінці в Instagram шокуючу картинку, поверх якої він у компанії активістів руху за права темношкірих тримає кулак правої руки вгорі. Цей жест іменується не інакше, як «Black Power» (Чорна влада).

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    Свіжа творчість Тайсона в Instagram

    Black Power – політичне гасло і назва різних пов'язаних ідеологій, спрямованих на досягнення самовизначення для людей африканського походження. Його використовували в основному, але не виключно, афроамериканці в США.

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    Схожий жест із назвою White Power вважається расистським

    Жест Тайсона вочевидь є продовженням його намірів покинути Україну начебто через расизм. Почався скандал на 74-й хвилині матчу «Шахтар» - «Динамо» у Харкові, коли капітан «гірників» сприйняв звуки з трибун як расистські. У відповідь Тайсон показав фанатам «Динамо» великий палець і збирався покинути поле «через расизм». Ультрас «Динамо» потім пояснили, що їхні звуки насправді були частиною акції на підтримку північних плямистих сов, популяція яких у світі скоротилася до 18-ти.  

    Тайсона з його обуреннями підтримало більшість українських ЗМІ, чимало футболістів, Українська асоціація футболу. Цікаво, чи відреагують тепер вони на прояви білого расизму?

     Читайте також: Справа про футбольний расизм. Як з українців роблять фашистів
    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ультрас Прем’єр-ліга расизм Тайсон Класичне дербі плямисті сови
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