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    Тайсон поскаржився на «Шахтар»

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    Тайсон - Тайсон поскаржився на «Шахтар»
    Тайсон
    Фейсбук

    Бразилець стверджує, що «гірники» не відпускають його в інший клуб

    Бразильський півзахисник «Шахтаря» Тайсон поскаржився, що «гірники» не відпускають його в інший клуб.

    Про це легіонер написав у коментарі до своєї публікації в мережі Інстаграм.

    «Продовжую наполягати. Продовжую вірити», - написав футболіст під публікацією свого фото. У коментарях один з уболівальників запропонував зібрати гроші на викуп трансфера Тайсона. На що той відповів: «Вони не хочуть мене відпускати».

    taison

    Раніше повідомлялося, що Тайсоном цікавилися в Італії. Зокрема «Рома», яку наразі очолює колишній тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека.

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    Восени Тайсон опинився в епіцентрі так званого расистського скандалу, коли його нібито образили в Харкові вболівальники киян під час матчу чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо».

    За неофіційною інформацією у «Шахтарі» відібрали в Тайсона капітанську пов’язку та передали П’ятову. Втім у клубі цю інформацію заперечують.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Тайсон
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