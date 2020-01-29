Тайсон поскаржився на «Шахтар»



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Бразилець стверджує, що «гірники» не відпускають його в інший клуб

Бразильський півзахисник «Шахтаря» Тайсон поскаржився, що «гірники» не відпускають його в інший клуб.

Про це легіонер написав у коментарі до своєї публікації в мережі Інстаграм.

«Продовжую наполягати. Продовжую вірити», - написав футболіст під публікацією свого фото. У коментарях один з уболівальників запропонував зібрати гроші на викуп трансфера Тайсона. На що той відповів: «Вони не хочуть мене відпускати».

Раніше повідомлялося, що Тайсоном цікавилися в Італії. Зокрема «Рома», яку наразі очолює колишній тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека.

Восени Тайсон опинився в епіцентрі так званого расистського скандалу, коли його нібито образили в Харкові вболівальники киян під час матчу чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо».

За неофіційною інформацією у «Шахтарі» відібрали в Тайсона капітанську пов’язку та передали П’ятову. Втім у клубі цю інформацію заперечують.