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    Коронавірус вбив 19-річного спортсмена через лічені дні після отримання діагнозу

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    Кемерон Веллінґтон був спортивним хлопцем - Коронавірус вбив 19-річного спортсмена через лічені дні після отримання діагнозу
    Кемерон Веллінґтон був спортивним хлопцем
    Світлина - pwmania.com

    Реслер Кемерон Веллінґтон мав проблеми з зайвою вагою

    19-річний спортсмен з англійського міста Волсолл, графство Вест-Мідлендс, захворів Covid-19 і помер незабаром після постановки діагнозу. Про це повідомляє Birmingham Mail.

    За словами батьків, Кемерон Веллінґтон був здоровим хлопцем і не страждав від хронічних захворювань. 10 листопада у нього діагностували нову коронавірусну інфекцію. Стан юнака погіршувався, хоча сам він відмовлявся це визнавати.

    «Кемерон запевняв, що з ним все добре, але я відчувала, що щось не так. Він ставав все блідішим і блідішим», - розповідає мати рестлера.

    cameron_wellington
    Кемерон був компанійським хлопцем

    18 листопада його госпіталізували через проблеми з диханням. Лікарі не очікували, що пацієнт не проживе і години. Веллінґтону зробили операцію на легенях і перевели в іншу лікарню. 19 листопада йому зробили операцію на серці, незабаром після якої юнак помер.

    «Вся ця ситуація стала шоком для нас. У Кемерона була зайва вага, але він був спортивним і здоровим», - зізналася убита горем мати. Вона закликала всіх співвітчизників відноситься до Covid-19 серйозніше і берегти себе.

     Читайте також: В Австралії встановлений рекорд відвідуваності спортивних подій за час пандемії
    Теги: спорт смерть коронавірус реслінг
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