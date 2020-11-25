Коронавірус вбив 19-річного спортсмена через лічені дні після отримання діагнозу

Реслер Кемерон Веллінґтон мав проблеми з зайвою вагою

19-річний спортсмен з англійського міста Волсолл, графство Вест-Мідлендс, захворів Covid-19 і помер незабаром після постановки діагнозу. Про це повідомляє Birmingham Mail.

За словами батьків, Кемерон Веллінґтон був здоровим хлопцем і не страждав від хронічних захворювань. 10 листопада у нього діагностували нову коронавірусну інфекцію. Стан юнака погіршувався, хоча сам він відмовлявся це визнавати.

«Кемерон запевняв, що з ним все добре, але я відчувала, що щось не так. Він ставав все блідішим і блідішим», - розповідає мати рестлера.

Кемерон був компанійським хлопцем

18 листопада його госпіталізували через проблеми з диханням. Лікарі не очікували, що пацієнт не проживе і години. Веллінґтону зробили операцію на легенях і перевели в іншу лікарню. 19 листопада йому зробили операцію на серці, незабаром після якої юнак помер.

«Вся ця ситуація стала шоком для нас. У Кемерона була зайва вага, але він був спортивним і здоровим», - зізналася убита горем мати. Вона закликала всіх співвітчизників відноситься до Covid-19 серйозніше і берегти себе.

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