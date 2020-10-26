Спортивна компанія Puma розширює парк водневих автомобілів нова енергія



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Нові авто Puma з водневим двигуном виробництва Hyundai Фото: h2-view.com

Тепер у Puma вже шість інноваційних автомобілів

Один з провідних світових спортивних брендів, компанія Puma, придбала ще п'ять автомобілів Hyundai Nexo з двигунами на водневих паливних елементах. Тепер їх вже шість, - повідомляє H2 View.

Купівля водневих автомобілів є частиною стратегії компанії «10for25», за допомогою якої вона ставить за мету скоротити до 2030 року викиди вуглекислого газу на 35%.

Puma купила свій перший автомобіль Nexo в липні 2020 року, і після успішних випробувань придбала ще п'ять авто.

«Ці автомобілі дуже добре відповідають потребам нашої компанії, їх запас ходу складає більше 600 кілометрів, і їх можна заправити всього за кілька хвилин, що робить їх ідеальними для далеких поїздок», - говорить керівник центральної служби Puma Себастьян Фрідріх.