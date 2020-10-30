Коледж проти рейдерів. Освітяни і студенти звернулися за захистом до керівництва держави



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Працівники і студенти Олімпійського коледжу не здаються Світлина - Іван Вербицький

Представники освітнього закладу в разі бездіяльності готові вдатися до більш радикальних заходів захисту прав, гарантованих Конституцією України

Працівники і студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного оприлюднили відкрите звернення до органів державної влади України, Київської міської ради, політичних партій, широких кіл громадськості. На такий крок люди пішли після чергової спроби захоплення закладу особами, які представляють приватні організації і не мають жодного стосунку до органів освіти.

Текст звернення

Ми, працівники і студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, глибоко обурені черговими діями, спрямованими на знищення коледжу, що відбулись 28 жовтня 2020 року. Розцінюємо силове захоплення коледжу як серйозний крок до його ліквідації.

Ми так само обурені діями Національної поліції, яка 24 вересня при першій спробі захопити коледж побила студентів та викладачів, а 28 жовтня, пошкодивши майно коледжу, забезпечила доступ до адміністративної будівлі рейдерам. Прикметно, що першими увійшли в будівлю під прикриттям правоохоронців представники фейкової громадської організації і найняті рейдерами «тітушки». А доступ представникам трудового колективу і студентам до приміщення одразу був заблокований.

Відтак констатуємо факт, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ замість боротьби зі злочинністю її покриває та повністю забезпечує фізичний супровід рейдерського захоплення нашого навчального закладу.

Нас вкрай обурює і те, що вчорашня акція рейдерів супроводжувалася брехнею і маніпуляціями зі сторони окремих ЗМІ та, знову ж таки, псевдоактивістів та пригодованих забудовниками громадських діячів. Аргументи трудового колективу і студентів або ігноруються, або перекручуються, непоодинокі випадки і відвертої неправди.

Нагадуємо, йдеться не про конфлікт директора з Міністерством освіти, а про позицію працівників та студентів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, озвучену неодноразово 2018, 2019 і 2020 роках, а саме: ми проти реорганізації, ліквідації, приєднання нашого унікального навчального закладу до інших закладів, де основним видом діяльності є заробляння грошей (продаж дипломів).

Ми разом створювали наш унікальний навчальний заклад, де мають змогу навчатися, тренуватися, харчуватися і проживати абсолютно безкоштовно обдаровані діти з усієї України, чинні спортсмени та майбутні олімпійські чемпіони. Де немає корупції і кумівства.

Де нам фактично без підтримки держави, починаючи з 2014 року, вдалося відкрити нові відділення спорту, закупити спортивний інвентар, зробити поточні ремонти навчальних аудиторій, поставити на високий рівень навчально-виховний процес, впровадити інклюзивну освіту та вперше прийняти на навчання студентів з інвалідністю.

І тому нам дуже прикро, що сьогодні як ніколи реальним видніється знищення нашого унікального закладу. Так, ми бачили схеми забудови нашої території. Так, ми чули від посадовців різного рівня, що на спорт немає грошей, а тому треба «ущільнювати і скорочувати». Так, нас била поліція і відверто погрожували «тітушки». Так, під час мітингів та протестів до нас виходили різні посадовці, які відверто нам брехали. І так, ми знаємо, що коли на кону мільярди, їх важко зупинити.

Ми обурені тим, що на вимогу десятків депутатів з усіх парламентських фракцій до прем’єр-міністра розібратися із ситуацією створюється чергова «робоча група», яка повинна легітимізувати ліквідацію коледжу. Щодо комісії з реорганізації міністерством освіти вводяться представники приватних структур, які мають сумнівну репутацію, мільйонні борги і були раніше задіяні в рейдерських атаках.

На жаль, у нас не залишилося довіри і до судової влади, оскільки наші позови в Окружному адміністративному суді Києва розглядаються вкрай повільно, а заяви про забезпечення позову шляхом зупинення ліквідації коледжу суддями ігноруються.

Ми вражені рівнем беззаконня, що чиниться проти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, а ще більше ми обурені тим, що ні Президент України, ні народні депутати України, ні прем’єр-міністр України не мають впливу на рейдерів, а з мовчазної згоди решти знищують унікальний навчальний заклад, який би мав стати зразковим у підготовці спортсменів для України, натомість ризикує стати прикладом на цвинтарі даремних ілюзій.

Ми усвідомлюємо, що закон і справедливість на нашій стороні. Відтак від безстрокового страйку студентів та італійського страйку працівників ми готові вдатись до більш радикальних заходів захисту наших прав, гарантованих Конституцією України.

Даємо останній шанс владі негайно зупинити це свавілля.

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