У столиці триває захоплення Олімпійського коледжу (фото)

Юрисконсульт Олімпійського коледжу Катерина Рокитнянська і голова профспілкової організації працівників і студентів коледжу Дмитро Несвятипаска не отримали відповіді на запитання, чому поліція впускає у заклад не всіх представників комісії Світлина - Іван Вербицький

Керівництва учбового закладу в приміщення не допускають

Вранці, 28 жовтня, на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного знову було спекотно. П’ять автобусів зі спецпризначенцями, кілька автозаків, люди «спортивної зовнішності» поряд із ними – керівництво коледжу на чолі з директором Олексієм Семенюшком стверджує, що то нова спроба рейдерського захоплення закладу. Якщо то так, то спроба ця – найуспішніша.

На відміну від попередньої схожої акції, яка завершилася численними сутичками, цього разу протистояння вийшло мирним. Призначений комісією з реорганізації Олімпійського коледжу імені Піддубного «уповноваженим комісії щодо управління справами» офіційного закладу Міністерства освіти і науки директор товариства з обмеженою відповідальністю ФК «Арсенал-Київ» Олександр Москаленко в компанії однодумців і під прикриттям правоохоронців увійшов у кабінет директора «для проведення інвентаризації закладу». За словами Москаленка, цьому процесу передувало створення комісії з інвентаризації. Проте жоден із представників коледжу про неї це не знав.

Олександр Москаленко, приватна особа, яка отримала від Міністерства освіти і науки повноваження займатися державним навчальним закладом

«Я брав участь в останній нараді комісії з реорганізації в режимі Zoom-конференції. Там мені за вказівкою ректора Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВСУ) Євгенія Імаса відімкнули звук і не давали говорити, але чути, що відбувається, міг. Про створення комісії з реорганізації мови не було», - каже Дмитро Несвятипаска, який є головою профспілкової організації працівників і студентів Олімпійського коледжу.

Дмитра, так само як інших офіційно включених згідно з наказом Міністерства освіти і науки в комісію з реорганізації представників коледжу (тренерів Богдана Грицая і Карена Балаяна, голову студентського комітету Катерину Жданович і завідувачку гуртожитку Беатрису Скорикову) в приміщення для проведення інвентаризації не впустили. Вхід їм заблокували спецпризначенці.

На вимогу юрисконсульта Олімпійського коледжу Катерини Рокитнянської аргументувати це рішення, представники поліції діалогу, які радше виконували функції «поліції заговорювання», відповіли, що таким було розпорядження «уповноваженого комісії щодо управління справами».

При цьому поряд із представниками коледжу в приміщення не впустили журналістів. Ні пишучих, ні телевізійників. Знімальні групи телеканалів «Суспільного», ICTV, «5 каналу» і ТРК «Київ» залишилися на вулиці. У фойє навчального корпусу їх пропустили лише завдяки втручанню директора коледжу Олексія Семенюшка, через бічний вхід. Щоправда, там входи на другий поверх, де власне й засідала «комісія з інвентаризації», теж були заблокованими спецпризначенцями. Цікаво, що виняток комісія зробила лише для двох телеканалів – «ЗіК», який належить людям Віктора Медведчука, і «СтопКор», який пов’язують з головою Офісу президента Андрія Єрмака.

Коли «Главком» фотографував поліцейських, вони реагували не дуже спокійно. «Что, получілось?» - іронічно перепитав чоловік у бордовому береті. «Звичайно», - відповідаю. «І что вам ето даст?» - пролунало наступне питання, на яке складно знайти відповідь.

Цікаво, що під час протистоянь на подвір’ї коледжу постійно був присутній народний депутат України від Деснянського району столиці, член партії «Слуга народу» Богдан Яременко. Але він на прохання «Главкома» прокоментувати ситуацію відповів відмовою.

Ще одне пожвавлення під стінами учбового корпусу виникло, коли на обід о 14:00 прийшли юні спортсмени. Проте в їдальню їх правоохоронці тривалий час не пропускали. Лише після півгодинних суперечок юнаки й дівчата в приміщення зайшли.

Станом на 14:30 представники «комісії з інвентаризації» з закладу не виходили.

Представники коледжу не розуміють, якою печаткою користуються члени «комісії з інвентаризації»

Нагадаємо, що згідно з наказом тимчасового виконувача обов’язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Олімпійський коледж імені Івана Піддубного збираються підпорядкувати Національному університету фізичного виховання і спорту. У коледжі вважають, що такий крок здійснюється найперше в інтересах рейдерів і призведе до ліквідації єдиного в нашій державі закладу, в якому юні спортсмени мають змогу проживати, навчатися і системно тренуватися.

19 жовтня до складу Комісії з реорганізації Олімпійського коледжу були внесені кадрові зміни: голову Комітету з фізвиховання і спорту Міністерства освіти Вадима Стеценка, проректора з науково-педагогічної роботи НУФВСУ Ольгу Борисову і керівницю профспілкового комітету НУФВСУ Віру Шепелюк замінили представники товариства з обмеженою відповідальністю ФК «Арсенал-Київ», директор Олександр Москаленко та головний бухгалтер Ольга Бебешко, а також Антон Науменко, представник створеної цьогоріч у лютому приватної юридичної компанії «Актив-плюс», адреса якої збігається із ТОВ ФК «Арсенал-Київ». Нове тріо представляє інтереси співвласника неіснуючого на футбольній мапі України клубу «Арсенал-Київ» Дениса Потапенка, сина відомого борця і тренера з вільної боротьби Валерія Потапенка, якого пов'язують з екснардепом від «Народного Фронту», мультимільйонером В'ячеславом Константиновським.

Іван Вербицький, «Главком»

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